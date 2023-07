Musetti-Varillas oggi, Wimbledon 2023: orario 3 luglio, programma, tv, streaming

Torna in campo a Wimbledon, dove finora non ha avuto grandi soddisfazioni da pro, Lorenzo Musetti. Il toscano, per la prima volta nella sua vita testa di serie numero 14, se la vedrà con il peruviano Juan Pablo Varillas sul Court 14 (c’è quasi da credere ai giochi del destino).

Il peruviano ha già sconfitto in un’occasione l’azzurro per 6-4 6-4 ai quarti in quel di Buenos Aires. Si è trattato, al tempo, di un match che ha segnato uno dei migliori risultati del nativo di Lima in questa stagione, che lo ha poi visto protagonista di un grande percorso al Roland Garros, dove si è issato fino agli ottavi (e a Novak Djokovic). L’erba, però, è un’altra storia: quest’anno Musetti ci si è comportato bene, mentre il suo avversario ci ha giocato due partite nella propria carriera professionistica (entrambe nelle qualificazioni dei Championships), senza vincerne una.

Il match tra Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas si giocherà come primo sul Court 14, dunque alle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport, che deve definirne ancora la collocazione esatta tra Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e i canali Calcio riconvertiti per l’occasione 254, 255 e 256. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-VARILLAS, WIMBLEDON 2023 OGGI

Lunedì 3 luglio

COURT 14



Ore 12:00 Lorenzo Musetti (ITA) [14]-Juan Pablo Varillas (PER) – 1° turno uomini

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Sport 254, Sky Sport 255, Sky Sport 256)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

