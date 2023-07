Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio lunedì 3 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Si svolgerà oggi, lunedì 3 luglio 2023, la terza tappa della 110ma edizione del Tour de France 2023. Dopo due frazioni abbastanza complicate, in cui sono arrivate le vittorie di Adam Yates (UAE Team Emirates) e Victor Lafay (Cofidis), quest’oggi si assisterà probabilmente al primo arrivo in volata di questa Grande Boucle.

Nella tappa odierna si partirà dalla Spagna, più precisamente da Amorebieta-Etxano nei Paesi Baschi, e si arriverà, dopo 193,5 chilometri, a Bayonne, in Francia. Nell’arco della frazione i corridori dovranno affrontare quattro salite, tutte però distanti dal traguardo (l’ultima sarà ad oltre 90 km dall’arrivo) e abbastanza semplici (tre saranno di terza categoria e una di quarta). Ecco perché i velocisti non dovrebbero avere grossi problemi a restare in gruppo per poi potersi giocare, a meno di sorprese, la vittoria di tappa in volata.

La terza frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:45.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Lunedì 3 luglio

Terza tappa: Amorebieta-Etxano – Bayonne (193.5km)

Orario di partenza: 13:00

Orario d’arrivo: 17.30 circa

Foto: LaPresse