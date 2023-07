Sport in tv oggi (lunedì 24 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, lunedì 24 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio femminile con i Mondiali, e molto altro ancora.

Nella prima fase l’Italia si è classificata seconda nel Girone C e perciò ha dovuto affrontare agli ottavi la Nuova Zelanda, terza nel Girone D, battuta per 14-7, qualificandosi così per i quarti di finale, dove questa mattina ci sarà lo scontro con gli Stati Uniti, primi nel Girone A e per questo motivo esentati dagli ottavi di finale.

La diretta tv di Italia-Stati Uniti sarà assicurata da Rai Sport HD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 24 luglio

02.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Kazakistan-Argentina – Recast TV

03.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Cina-Giappone – Recast TV

03.30 Nuoto, Mondiali: Batterie – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Go, Now

05.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Israele-Nuova Zelanda – Recast TV

06.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Francia-Sudafrica – Recast TV

08.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-USA – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

08.00 Calcio femminile, Mondiali: Italia-Argentina – Rai 1 HD, Rai Play, FIFA+

09.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Paesi Bassi-Canada – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

11.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Grecia-Australia – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

11.00 Tennis, WTA Varsavia – SuperTennis HD, SuperTenniX (Terzo match dalle 11.00, non pirima delle 15.00 Giorgi-Maria)

12.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Ungheria-Spagna – Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

12.30 Ciclismo femminile, Tour de France: 2a tappa – 11.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.00 Ciclismo, Tour de Wallonie: 3a tappa – 15.30 eurosport.it, discovery+

13.00 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali – Rai Play, poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

16.30 Tennis, ATP Umago: 1° turno (3° match dalle 16.30, non prima delle 21.00 Cobolli-Cilic) – SuperTennis HD, SuperTenniX

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 8.00

Foto: Ettore Griffoni LPS