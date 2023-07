LIVE Italia-USA, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa, serve un miracolo contro le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, incontro dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in scena a Fukuoka, Giappone. Nei quarti di finale il Setterosa è chiamato ad un miracolo contro le campionesse olimpiche in carica, le ragazze degli Stati Uniti d’America. Le americane in questa competizione hanno vinto il Gruppo A, davanti ad Australia, Francia e Cina, accedendo direttamente ai quarti.

Le azzurre hanno avuto bisogno di un incontro in più per accedere tra le migliori 8 del mondo. Il Setterosa infatti ha terminato in seconda posizione il Gruppo C, posizionandosi alle spalle della Grecia. Ad esser decisiva è stata proprio la sfida con le elleniche, in cui le azzurre sono state sconfitte per 16-12. Agli ottavi l’Italia ha vinto nettamente contro la Nuova Zelanda, controllando l’incontro sin dal primo quarto, trionfando con il punteggio di 14-7.

L’Italia non batte gli USA da 8 anni, dal Mondiale del 2015. In quell’occasione il Setterosa vinse 10-9, nella fase ai gironi. Negli ultimi otto incontri invece hanno sempre avuto la meglio le statunitensi. Il precedente più indicativo è il Mondiale dello scorso anno, in cui le americane hanno vinto per 14-6. Quest’anno le due nazioni si sono incontrate due volte ad aprile, nella World Cup, con gli USA che si sono imposte prima per 14-13 e poi per 10-6.

L’incontro dei quarti di finale del Mondiale 2023 di pallanuoto femminile tra Italia ed USA avrà inizio alle 08.00. La partita sarà visibile su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, e Rai Sport. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Now TV e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Usa a partire dalle 08.00, con aggiornamenti azione dopo azione: buon divertimento!

Foto: LaPresse