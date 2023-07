LIVE Italia-Argentina, Mondiali calcio femminile in DIRETTA: debutto già decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’attenzione è alta per l’esordio dell’Italia alla nona edizione della Coppa del Mondo di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Alle ore 8 italiane, le Azzurre guidate da Milena Bertolini si confrontano con l’Argentina nel loro debutto nel torneo. Un inizio vincente è essenziale in un girone da quattro che comprende anche Svezia e Sudafrica.

L’Argentina, tipicamente fisica e intensa, si distingue per la sua enfasi sulla corsa e il pressing alto. Le Azzurre, tuttavia, puntano sulla padronanza del possesso palla e la costruzione del gioco dal basso.

Partita: Italia-Argentina, Mondiali calcio femminile

Data: 24 luglio 2023

Orario: 08.00

Canale TV: Rai 1 e RaiPlay.

Stadio: Eden Park di Auckland, Nuova Zelanda

Probabile formazioni

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Greggi, Giugliano; Beccari, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini.

A disposizione: Giuliani, Baldi, Bartoli, Lenzini, Orsi, Cernoia, Caruso, Severini, Cantore, Girelli, Glionna, Serturini.

ARGENTINA (4-2-3-1): Correa; Cruz Navarrete, Mayorga, Cometti, Stabile; Ippolito, Benitez; Rodriguez, Banini, Bonseguendo; Larroquete. Ct: Portanova.

A disposizione: Esponda, Chaves, Sachs, Braun, Chavez, Santana, Nunez, Falfan, Ares, Gramaglia, Singarella, Lonigro.

Calcio d'inizio alle ore 8.00.

