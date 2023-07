Sport in tv oggi (giovedì 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 13 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con Italia-Spagna degli Europei Under 19, e molto altro ancora.

La seconda semifinale del torneo di singolare femminile a Wimbledon vedrà opposte la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding e del mondo, la quale in caso di passaggio in finale salirebbe al numero 1 WTA da lunedì 17 luglio, e la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6.

Sarà possibile seguire l’undicesima giornata del torneo di Wimbledon in diretta tv dalle 14.30 su 14.30 Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis HD (203), Sky Sport 4K (213) e Wimbledon 1 HD (251), mentre la diretta streaming verrà assicurata dalle 12.00 su Sky Go e Now.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 13 luglio

02.30 Volley femminile, Nations League: USA-Giappone – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World TV

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: skeet misto – 15.00 RaiSport HD, RaiPlay, Youtube ISSF

08.40 Atletica, Europei U23: seconda giornata, sessione mattutina – All Athletics

09.00 Atletica paralimpica, Mondiali: sesta giornata, sessione mattutina – RaiSport HD, RaiPlay

12.00 Tennis, Wimbledon: undicesima giornata – 14.30 Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis HD (203), Sky Sport 4K (213) e Wimbledon 1 HD (251), Sky Go, Now

13.20 Ciclismo, Tour de France: 12a tappa, Roanne – Belleville-en-Beaujolais (168.8 km) – 14.45 Rai 2 HD, Rai Play, 12.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

15.45 Atletica, Europei U23: seconda giornata, sessione pomeridiana – All Athletics

17.30 Volley femminile, Nations League: Brasile-Cina – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World TV

18.00 Calcio, Europei Under 19: Portogallo-Norvegia – uefa.tv

18.30 Atletica paralimpica, Mondiali: sesta giornata, sessione serale – RaiPlay 3, fino alle 20.00 anche RaiSport HD

21.00 Calcio, Europei Under 19: Italia-Spagna – RaiSport HD, RaiPlay, uefa.tv

21.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Turchia – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World TV

Foto: FIVB