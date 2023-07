LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne del Rodano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2023! 168.8 km da Roanne a Belleville-en-Beaujolais per una frazione che può regalare spettacolo e movimenti in classifica. Dopo il poker calato da Jasper Philipsen, tornano protagonisti gli scalatori.

Tappa insidiosissima in cui i chilometri di pianura saranno praticamente zero. Si parte subito con due GPM di 3a categoria, poi lunghissimo tratto di saliscendi fino al trittico di salite in rapidissima successione nel finale: Col de la Casse Froide (5.2 km al 6%), Col de la Croix Montmain (5.5 km al 6.2%) e Col de la Croix Rosier (5.4 km al 7.7%), senza un istante di riposo. Dallo scollinamento al traguardo mancheranno 28 km.

Il profilo ed un weekend durissimo all’orizzonte lasciano pensare ad una nuova possibilità per una vittoria dalla fuga. I contendenti saranno dunque tantissimi e nei primi chilometri potrebbe nascere una battaglia a velocità folli per entrare nell’attacco giusto. Mattias Skjelmose, Matej Mohoric, Matteo Jorgenson, Neilson Powless, Julian Alaphilippe, ma anche Wout van Aert e Giulio Ciccone, sono solo alcuni dei grandi nomi che potrebbero puntare al successo.

Il terreno è fertile però anche per un’interessante lotta tra gli uomini di classifica. Il profilo è adattissimo alle caratteristiche di Tadej Pogacar, che potrebbe tentare di recuperare ancora qualcosa a Jonas Vingegaard. I tanti chilometri dopo lo scollinamento possono però scoraggiare lo sloveno. Attenzione invece a chi punta al podio, che potrebbe usare la tappa odierna per recuperare del ritardo.

Partenza da Roanne prevista alle ore 13.20. Noi di OA Sport vi racconteremo ogni istante di questa interessantissima tappa con la nostra DIRETTA LIVE, fornendovi aggiornamenti minuto per minuto ed in tempo reale. Impossibile mancare!

Foto: LaPresse