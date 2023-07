LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U19 in DIRETTA: semifinale proibitiva, serve un’impresa senza Ndour

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Spagna, Europei calcio U19, sfida per arrivare in finale.

Non è stato un percorso semplice per l’Italia per raggiungere le semifinali degli Europei Under 19. Gli Azzurrini hanno ottenuto il pass per la prossima fase del torneo grazie a un pareggio 1-1 contro la Polonia, che ha garantito loro il secondo posto nel loro girone, dietro il Portogallo. La partita sarà determinante, in quanto il vincitore avanzerà alla finale di domenica, dove sarà incoronata la migliore squadra giovanile d’Europa a Malta.

La squadra spagnola ha chiuso la fase a gironi come leader del Gruppo B, avendo superato la Norvegia. Nella terza giornata, la partita diretta tra le due squadre è finita 0-0, ma la Spagna ha ottenuto vittorie contro l’Islanda (2-1) e la Grecia (5-0) nelle partite precedenti. Dal canto loro, gli italiani hanno totalizzato quattro punti nel Gruppo A.

Dopo una convincente vittoria per 4-0 contro Malta nella partita d’apertura, la squadra ha subito una pesante sconfitta contro il Portogallo (5-1) e ha pareggiato la partita più recente contro la Polonia. Tra i giocatori italiani, Hasa ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. Mancherà Ndour squalificato.

Partita: Italia-Spagna, Europei calcio U19

Data: 13 luglio 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

SPAGNA UNDER 19 (4-4-2): Astralaga; Jimenez, Simo, Gasiorowski, Garreta; Rodriguez, Garrido, Pujol, Perez Guerrero; Diao, Moran Ibanez.

ITALIA UNDER 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Lorenzo Dellavalle, Regonesi, Kayode; Faticanti, Lipani, Pisilli; Hasa, Esposito, Vignato.

