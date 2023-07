LIVE Italia-Turchia, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre ritrovano Myriam Sylla nel quarto di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, match valido per i quarti di finale della Volley Nations League femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti sfidano la squadra di Andrea Santarelli per un posto in semifinale.

L’Italvolley femminile del CT Mazzanti si presenta ad Arlington con le prime linee dopo il lavoro effettuato in patria per cercare di difendere quel trofeo conquistato lo scorso anno ad Ankara. Al roster azzurro si sono aggregate Egonu, Pietrini, Lubian e Fahr, candidate a tornare per gli Europei, mentre Mazzanti ha confermato le 14 ragazze delle tappe asiatiche: Bosio e Gennari al palleggio, Danesi, Mazzaro e Squarcini al centro, Sylla, Omoruyi, De Gradi, Villani e D’Odorico in banda, con Malual e Silvia Nwakalor opposte.

Di fronte all’Italia ci sarà la temibile Turchia di Daniele Santarelli, passato sulla panchina della compagine eurasiatica dopo aver condotto la Serbia al titolo mondiale. Una squadra profonda e compatta quella turca, rafforzata dalla cubana Melissa Vargas, naturalizzata da qualche mese. Turchia in grado di chiudere al terzo posto in classifica con 9 vittorie su 12 gare giocate, tra cui un pesante 3-0 rifilato al Brasile.

