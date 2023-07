Wimbledon 2023, la seconda semifinale sarà tra Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka

Si sono completati i quarti di finale del singolare femminile di Wimbledon 2023: in campo la parte bassa del tabellone, con la seconda semifinale che vedrà opposte la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding e del mondo, la quale in caso di passaggio in finale salirebbe al numero 1 WTA da lunedì 17 luglio, e la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6.

La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2, regola la statunitense Madison Keys, numero 25 del seeding, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set in apertura arriva subito il break della bielorussa, che alla quarta occasione opera lo strappo poi confermato per scappare subito sul 2-0. Sabalenka non concede nulla all’avversaria, anzi nel quino gioco centra il secondo break, portandosi sul 4-1 pesante, che fa da preludio al 6-2 in 40 minuti con cui si chiude la prima frazione. Nella seconda partita Keys opera il break nel sesto game e poi si porta sul 40-0 nel settimo, ma da quel momento Sabalenka mette a segno 12 punti consecutivi, che portano la bielorussa a servire per il match sul 5-4, con successiva chiusura al secondo match point sul 6-4 dopo 50′. Sabalenka fa registrare una miglior resa sia con la prima, 75% contro 57%, che con la seconda, 52% contro 37%, vincendo 74 punti contro i 57 di Keys.

La tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6, piega la kazaka Elena Rybakina, numero 3 del tabellone e campionessa uscente, col punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-1 dopo un’ora e 55 minuti di gioco. Nel primo set si assiste allo scambio di break dapprima tra quarto e quinto game e poi tra undicesimo e dodicesimo, con Jabeur che manca un set point. Al tie break Rybakina scappa sul 6-3 ed al terzo set point, il primo con servizio a disposizione, chiude sul 7-5 dopo 45′. Nella seconda frazione dapprima Rybakina annulla tre break point risalendo dallo 0-40 nel secondo game, mentre nel quinto gioco è Jabeur a salvare tre palle break. Il game decisivo è il decimo, quando la kazaka cede la battuta a 15 e consegna il set alla tunisina per 6-4 dopo 38′. Nella partita decisiva Rybakina subisce il break a zero nel secondo gioco, poi Jabeur è brava a cancellare due occasioni per il controbreak nel quinto gioco, salvandosi dal 15-40. La stessa impresa non riesce alla kazaka nel game successivo, così la tunisina vola sul 5-1, andando poi a vincere sul 6-1 col servizio a disposizione dopo 32 minuti. Jabeur mette a segno 35 vincenti contro i 21 dell’avversaria e commette 18 errori non forzati contro i 20 di Rybakina.

