Sport in tv oggi (domenica 2 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, domenica 2 luglio: in programma i Giochi Europei, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro Donne, i motori con le gare di Motocross, F1 e Superbike, e molto altro ancora.

Giornata tutta per i motori: per quel che riguarda il Mondiale F1 2023, alle ore 15.00, andrà in scena la gara del GP d’Austria. Il decimo round (compreso il GP di Imola, poi cancellato) del Mondiale 2023 di F1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, con la diretta streaming affidata a Sky Go e Now. Differita della gara alle ore 19.00 in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare dell’undicesima tappa della stagione 2023: in programma a Lombok c’è il GP dell’Indonesia, sia per la MXGP che per la MX2. Sarà possibile guardare il GP dell’Indonesia in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport HD (in questo caso solo gare MXGP), in diretta streaming su mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+ e RaiPlay (in questo caso solo gare MXGP).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 2

22.00 di sabato 1° luglio Pallanuoto, World Cup Final: semifinale 5° posto, Germania-Grecia – Recast TV

00.00 Pallanuoto, World Cup Final: semifinale 5° posto, Romania-Serbia – Recast TV

02.00 Pallanuoto, World Cup Final: semifinale 1° posto, Spagna-Ungheria – Recast TV

04.00 Pallanuoto, World Cup Final: semifinale 1° posto, Italia-USA – Recast TV

06:15 Motocross, GP Indonesia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

07:15 Motocross, GP Indonesia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

09.00 Giochi Europei, 13a giornata – europeangames.tv, tv.italiateam.sport

09:10 Motocross, GP Indonesia: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10:10 Motocross, GP Indonesia: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

11.00 Superbike, GP Gran Bretagna: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

11.45 Ciclismo femminile, Giro Donne: 3a tappa, Formigine-Modena (118 km) – 12.30 Rai Sport HD, Rai Play, 13.00 eurosport.it, discovery+

12.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Giappone – Sky Sport Summer, Sky Go, Now, volleyballworld.tv

12.25 Ciclismo, Tour de France: 2a tappa, Vitoria Gasteiz-San Sébastián (208.9km) – 14.45 Rai 2 HD, Rai Play, 11.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

14.00 Superbike, GP Gran Bretagna: Superpole Race – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 16.00 TV8 HD, tv8.it

15.00 F1, GP Austria: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 19.00 TV8 HD, tv8.it

17.00 Superbike, GP Gran Bretagna: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it, differita 18.15 Sky Sport Summer

17.14 Atletica, Diamond League Stoccolma – 18.00 Rai 2 HD, Sky Sport Arena, RaiPlay 3, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Europei Under 21: quarti di finale, Inghilterra-Portogallo – RaiSport HD, RaiPlay

21.00 Calcio, Europei Under 21: quarti di finale, Francia-Ucraina – RaiSport HD, RaiPlay

22.00 Pallanuoto, World Cup Final: finale 7° posto, Germania-Serbia – Recast TV

00.00 di lunedì 3 luglio Pallanuoto, World Cup Final: finale 5° posto, Grecia-Romania – Recast TV

02.00 di lunedì 3 luglio Pallanuoto, World Cup Final: finale 3° posto, Ungheria-USA – Recast TV

04.00 di lunedì 3 luglio Pallanuoto, World Cup Final: finale 1° posto, Spagna-Italia – Recast TV

