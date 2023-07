LIVE Giochi Europei 2023, 2 luglio in DIRETTA: apoteosi totale! Primi nel medagliere con 35 ori e 100 podi!

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 2 LUGLIO

IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di oggi, domenica 2 luglio 2023. Saranno in palio oggi 32 titoli dopo i 222 assegnati finora, inoltre oggi verranno assegnati due pass olimpici nella canoa slalom.

Assegneranno medaglie, con 16 ori la kickboxing, seguita con 6 dalla boxe, poi con 4 dalla canoa slalom, con 3 dal badminton, con 2 dal tiro a volo, ed infine con 1 dal teqball.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dei Giochi Europei: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 2 luglio 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00.

Foto: Pier Colombo

TIRO A VOLO – A Breslavia la quarta giornata è dedicata alle gare a squadre maschile e femminile e l’Italia ha la possibilità di fare percorso completo in questa specialità, avendo vinto i due ori delle gare individuali e l’oro della gara a coppie miste. Tra meno di un quarto d’ora il via delle qualificazioni.

CANOA SLALOM – E’ il giorno della Canadese e del kayak cross maschile e femminile. In mattinata prima semifinali e poi finali del C1 con sei azzurri in gara

CANOA SLALOM – L’irlandese Cochrane salta due porte e chiude con 220.67

CANOA SLALOM – Buona prova dello spagnolo Perez che chiude con 111.34, il polacco Hedwig salta una porta e totalizza 151.68

CANOA SLALOM – Il ceco Rohan va al comando con un percorso netto, con un punteggio di 100.80, secondo posto per il britannico Kettle con 106.79 (4 penalità). Ora il primo azzurro, Paolo Ceccon

CANOA SLALOM – Si inserisce al quarto posto con ben 10 penalità l’azzurro Ceccon che chiude con 122.14

CANOA SLALOM – Il francese Gestin è terzo con 101.30, primo posto per lo slovacco Benuss con 100.77. Ora la seconda carta azzurra, Paolo Micozzi

CANOA SLALOM – 8 penalità ma anche un rischio di salto porta per l’azzurro Micozzi che è quarto con 108.47

CANOA SLALOM – Niente salto porta per Micozzi, risultato confermato, il francese Bernardet va al comando con 100.14

CANOA SLALOM – Primo posto per il tedesco Trummer con 99″75

CANOA SLALOM – Il polacco Wiercioch con 103.90 è settimo, primo posto per lo spagnolo Trave con 98.65

TIRO A VOLO – 70/75 per la squadra femminile nella prima serie di tiri

CANOA SLALOM – Lo slovacco Mirgorodsky chiude la sua prova con 103.87, al settimo posto. Al momento non ci sono italiani qualificati per la finale, resta solo Ivaldi

CANOA SLALOM – Il ceco Prskavec con 99.36 si inserisce al secondo posto della graduatoria

CANOA SLALOM – Fuori dalla finale il croato Marinic che è 12mo al momento

TIRO A VOLO – Italia in testa nella gara femminile dopo la prima serie di tiri. Questa la classifica: 1 Italy 70 70

2 Türkiye 45 69

3 Finland 66 66

3 Germany 66 66

5 Azerbaijan 64 64

6 Cyprus 56 56

CANOA SLALOM – Lo slovacco Slafkovski è 10mo con 105.43, ora tocca all’azzurro Ivaldi

CANOA SLALOM – Percorso netto per Raffaello Ivaldi che però perde un po’ di tempo nel finale ed è solo settimo con 101.70. Difficile entrare in finale con questo punteggio

CANOA SLALOM – Percorso netto per Raffaello Ivaldi che però perde un po’ di tempo nel finale ed è solo settimo con 101.10. Difficile entrare in finale con questo punteggio

CANOA SLALOM – Il ceco Chaloupka, velocissimo, va al comando senza penalità con 94.94

CANOA SLALOM – Nessun errore e primo posto anche per lo sloveno Savsek con 95.52

CANOA SLALOM – Quinto posto per il polacco Sztuba che con 99.48 fa scalare Ivaldi alla decima posizione

CANOA SLALOM – Non ci saranno italiani in finale nella C1 uomini., Il britannico Burgess si inserisce in seconda posizione e fa scalare Ivaldi in undicesima

TIRO A VOLO – Italia quarta dopo la prima serie con 71/75. Croazia e Polonia prime con 73, Portogallo secondo con 72

CANOA SLALOM – Il britannico Westley si inserisce in quinta posizione

CANOA SLALOM – Il francese Roisin si inserisce al quarto posto, è undicesimo ed esce di scena, invece, il tedesco Anton, ultimo a scendere in acqua

CANOA SLALOM – Il francese Roisin si inserisce al quarto posto, è decimo e si qualifica anche il tedesco Anton, ultimo a scendere in acqua

CANOA SLALOM – Questa la classifica finale della semifinale maschile: 1 SLO SAVSEK Benjamin 95.52 0 95.52 0.00 Q

2 GBR BURGESS Adam 95.89 0 95.89 +0.37 Q

3 CZE CHALOUPKA Vaclav 94.94 2 96.94 +1.42 Q

4 FRA ROISIN Lucas 96.29 2 98.29 +2.77 Q

5 ESP TRAVE Miquel 96.65 2 98.65 +3.13 Q

6 GBR WESTLEY Ryan 99.21 0 99.21 +3.69 Q

7 CZE PRSKAVEC Jiri 97.36 2 99.36 +3.84 Q

8 POL SZTUBA Kacper 99.68 0 99.68 +4.16 Q

9 GER TRUMMER Timo 99.75 0 99.75 +4.23 Q

10 GER ANTON Franz 97.98 2 99.98 +4.46 Q 14 ITA IVALDI Raffaello 101.10 0 101.10 +5.58

25 ITA MICOZZI Flavio 100.47 8 108.47 +12.95

27 ITA CECCON Paolo 112.14 10 122.14 +26.62

CANOA SLALOM – La polacca Stach va al primo posto con 117.11

CANOA SLALOM – In testa c’è la slovena Hochevar con 114.18, seconda la polacca Stach con 117.11. Ora l’azzurra Elena Borghi

CANOA SLALOM – E’ già eliminata l’azzurra Borghi che salta una porta e chiude con 171.94, penultima

CANOA SLALOM – Secondo posto per la tedesca Bayn con 117.04

CANOA SLALOM – Quarto posto per la spagnola Lazkano con 118.10

CANOA SLALOM – L’ucraina Us si inserisce al sesto posto con 121.77, la slovacca Luknarova è quarta con 117.67

CANOA SLALOM – Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni, fra poco la seconda delle azzurre, Marta Bertoncelli

CANOA SLALOM – Secondo posto per la sapagnola Vilarrubla con 116.06

CANOA SLALOM – Brava Marta Bertoncelli! L’azzurra chiude seconda errori ed è seconda con 115.98! Mancano 14 atlete al via tra cui l’azzurra Micozzi che scenderà per terz’ultima

CANOA SLALOM – Quarto posto per la tedesca Herzog con 116.61, resiste il secondo posto di Bertoncelli quando mancano 12 atlete

CANOA SLALOM – La ceca Satkova va al comando con 111.14

CANOA SLALOM – Va in testa alla gara la rappresentante di Andorra Doria Vilarrubla con 110.23

CANOA SLALOM – Per pochi centesimi la slovacca Stanovska riesce a restare davanti a Bertoncelli. E’ quarta con 115.86

CANOA SLALOM – Si inserisce in terza posizione la francese Hug con 114.21

CANOA SLALOM – Quinto posto nonostante una penalità in avvio per la polacca Zwolinska con 114.64

CANOA SLALOM – Sesto posto per la britannica Franklin con 115.26, Bertoncelli è ottava, ne mancano sei al via tra cui l’azzurra Micozzi

TIRO A VOLO – Italia in testa anche dopo la seconda serie di qualificazione nel femminile chiusa con 69/75. Le azzurre sono state raggiunte in vetta dalla Turchia ed hanno un vantaggio di 5 punti sulla terza.

CANOA SLALOM – Terzo posto per la slovacca Pankova con 112.72

CANOA SLALOM – Quarto posto per la francese Delassus con 113.90

CANOA SLALOM – ELENA MICOZZI IN FINALE! Bravissima l’azzurra a non commettere errori e ad inserirsi in seconda posizione con 111.04! Purtroppo Micozzi spinge fuori dalle 10 la compagna Bertoncelli che non sarà in finale

TIRO A VOLO – Questa la classifica dopo la seconda serie di tiri in campo femminile. In corso di svolgimento la seconda serie maschile: 1 Italy 70 69 139

1 Türkiye 45 48 139

3 Finland 66 68 134

4 Germany 66 66 132

5 Azerbaijan 64 57 121

6 Cyprus 56 56 112

CANOA SLALOM – Debacle delle ceche. Sia Kneblova che Fiseriova sono fuori dalla finale.

CANOA SLALOM – Va al comando con 110.04 la tedesca Lilik che chiude la semifinale femminile. Elena Micozzi è terza!

KICKBOXING – Nella finale dei -63 kg maschili della light contact Ivan Penzo regola per 3-0 il tedesco Anis Triqui e conquista la medaglia d’oro!

CANOA SLALOM – Questa la classifica della semifinale. Tra poco le finali: 1 GER LILIK Elena 110.04 0 110.04 0.00

2 AND DORIA VILARRUBLA Monica 110.23 0 110.23 +0.19 Q

3 ITA MICOZZI Elena 111.04 0 111.04 +1.00 Q

4 CZE SATKOVA Gabriela 111.14 0 111.14 +1.10 Q

5 SVK PANKOVA Zuzana 110.45 2 112.45 +2.41 Q

6 FRA DELASSUS Marjorie 111.90 2 113.90 +3.86 Q

7 FRA HUG Angele 114.21 0 114.21 +4.17 Q

8 SLO HOCEVAR Eva Alina 112.48 2 114.48 +4.44 Q

9 POL ZWOLINSKA Klaudia 112.64 2 114.64 +4.60 Q

10 GBR FRANKLIN Mallory 113.36 2 115.36 +5.32 Q 12 ITA BERTONCELLI Marta 115.98 0 115.98 +5.94

28 ITA BORGHI Elena 119.94 52 171.94 +61.90

CANOA SLALOM – Alle 11.40 è prevista la finale maschile. Questi i protagonisti: 1 SLO SAVSEK Benjamin 95.52 0 95.52 0.00 Q 2 GBR BURGESS Adam 95.89 0 95.89 +0.37 Q 3 CZE CHALOUPKA Vaclav 94.94 2 96.94 +1.42 Q 4 FRA ROISIN Lucas 96.29 2 98.29 +2.77 Q 5 ESP TRAVE Miquel 96.65 2 98.65 +3.13 Q 6 GBR WESTLEY Ryan 99.21 0 99.21 +3.69 Q 7 CZE PRSKAVEC Jiri 97.36 2 99.36 +3.84 Q 8 POL SZTUBA Kacper 99.68 0 99.68 +4.16 Q 9 GER TRUMMER Timo 99.75 0 99.75 +4.23 Q 10 GER ANTON Franz 97.98 2 99.98 +4.46 Q

KICKBOXING – Nella finale dei -70 kg femminili della point fighting Domenica Angelino piega la slovena Tina Baloh per 10-9 e conquista la medaglia d’oro!

TIRO A VOLO – Si comincia! Parte l’ultimo segmento del tiro a volo ai Giochi Europei!

ABBIAMO STRAVINTO IL MEDAGLIERE! L’Italia chiude con 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi: 100 medaglie totali! Un dominio storico, epocale!

Grazie per averci seguito amici di OA Sport in questa lunga avventura e speriamo che vi siate divertiti. Un saluto sportivo dalla Redazione.

TIRO A VOLO – Prima serie decisamente problematica per la Croazia, già a quattro errori contro uno dello Slovacchia