LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2023 in DIRETTA: vergogna svedese! Sibilio fermato dai protestanti! Larissa Iapichino trionfa nel lungo con 6.69! Tamberi: 2.12 nel diluvio

19.45: Ceh, Stahl e Gudzius per il lancio finale nel disco

19.44: Grande rimonta della britannica Daryll Neita che vince i 200 con 22″50, ottimo tempo con pista bagnata, secondo posto per l’altra britannica Dina Asher-Smith con 22″58, terzo posto a sorpresa per la spagnola Bestuè con 22″59, solo quarta l’ivoriana Ta Lou con 22″70

19.40: Queste le protagoniste dei 200 donne:

SWE HENRIKSSON Julia

HUN TAKÁCS Boglárka

ESP BESTUÉ Jaël

GBR ASHER-SMITH Dina

CIV TA LOU Marie-Josée

CIV KONÉ Maboundou

GBR NEITA Daryll

NED JIYA Tasa

19.39: Il risultato finale premia Warholm che non ha trovato ostacoli sulla sua strada. Il norvegese ha vinto con 47″57, secondo Kyron McMaster con 48″94, terzo l’estone Magi con 49″04, quarto Alessandro Sibilio che ha vistosamente rallentato perdendo almeno mezzo secondo, con 49″11. Comportamento vergognoso della sorveglianza e dell’organizzazione di Stoccolma che ha permesso uno scempio simile

19.36: Aveva distribuito benissimo Sibilio, c’erano tre persone girate di spalle aigli atleti che stavano per tagliare il traguardo con un doppio striscione. Warholm in corsia 1 non è stato disturbato, Sibilio ha colpito il cartellone, forse pensando sul momento che si trattasse della fascia di arrivo che non usa ormai più ma il traguardo era 5 metri più avanti e l’azzurro, lanciatissimo verso un grande risultato ha rallentato chiudendo quarto

19.35: Un disastro! Che ci facevano delle persone al centro della pista all’arrivo della gara! Sibilio era secondo e ha rallentato per evitare di scontrarsi con un protestante

19.34. INCREDIBILE!!!!!! GARA FERMATA DAI PROTESTANTI

19.30: C’è Alessandro Sibilio al via nei 400 ostacoli con il primatista mondiale Warholm. Grande gara, questi i protagonisti:

SWE EDLUND Oskar

TUR COPELLO Yasmani

EST MÄGI Rasmus

FRA VAILLANT Ludvy

ITA SIBILIO Alessandro

FRA HAPPIO Wilfried

IVB McMASTER Kyron

NOR WARHOLM Karsten

19.28: Ivana Vuleta salta 6.58 e dunque LARISSA IAPICHINO VINCE LA GARA DEL SALTO IN LUNGO! L’azzurra chiude con 6.69, seconda la tedesca Mihambo con 6.66, terzo posto per Ivana Vuleta 6.58

19.26: Nullo per Mihambo

19.25: Larissa Iapichino si migliora ancora con 6.69

19.24: Iapichino, Mihambo e Vuleta vanno all’ultimo salto

19.19: Dominio assoluto nei 3000 siepi per Soufiane El Bakkali con 8’09″84, secondo posto per l’etiope Getnet Wale con 8’12″27, terzo posto con Abrham Sime con 8’16”

19.16: Salto da 6.66 per la tedesca Mihambo, secondo posto per la tedesca

19.12: IAPICHINO!!! Larissa atterra a 6.69 e va al comando della classifica!

19.09: Questi i protagonisti dei 3000 siepi maschili. Fari puntati su El Bakkali:

NZL BEAMISH George

ETH DUGUNA Samuel

ESP CARRO Fernando

SWE BLOMBERG Emil

IND SABLE Avinash Mukund

ETH AMARE Hailemariyam

SWE SUNDSTRÖM Simon

MAR MSAAD Mohammed

SWE JOHANSSON Vidar

ETH SIME Abrham

ETH WALE Getnet

MAR EL BAKKALI Soufiane

KEN KIPSANG Lawrence Kemboi

ESP ABOUJANAH El Mehdi

19.06: Nullo il terzo salto di Iapichino, che è settima

19.05: Lo sloveno Ceh si porta al comando del disco con 69.83, secondo posto per lo svedese Stahl con 67.57, terzo il lituano Gudzius con 67.19

19.02: Dominio assoluto della nigeriana Tobi Amusan con 12″52, secondo posto per l’irlandese Sarah Lavin con 12″73, record personale, terzo posto per la polacca Skrzyszowska con 12″78

19.01: Queste le protagoniste dei 100 ostacoli:

FIN HURSKE Reetta

BAH CHARLTON Devynne

NGR AMUSAN Tobi

POL SKRZYSZOWSKA Pia

NED VISSER Nadine

AUS JENNEKE Michelle

FRA BAPTÉ Laeticia

18.59: Sta smettendo di piovwere, migliore la situazione della pedana e della pista di Stoccolma

18.58: Questi i protagonisti del lancio del disco:

SWE STÅHL Daniel

SLO CEH Kristjan

LTU ALEKNA Mykolas

LTU GUDZIUS Andrius

SWE PETTERSSON Simon

AUS DENNY Matthew

SAM ROSE Alex

GBR OKOYE Lawrence

18.55 la keniana Beatrice Chebet vince i 5000 donne con il tempo di 14’36”52 che è il personale stagionale, seconda la etiope Hailu con 14’38”06, terza l’Europeo Eisa con 14’40”02. L’ugandese Sarah Chelangat fa segnare il record nazionale con 14’40”88

18.52: Mihambo va al comando del lungo con 6.59

18.50: Iapichino con 6.27 non si migliora e scende al sesto posto

18.44: Mihambo con 6.38 sale in seconda posizione nel lungo scavalcando Iapichino

18.44: L’australiano Hamish Kerr vince la gara dell’alto con 2.24, secondo posto per il belga Carmoy con 2.20, terzo l’ucraino Protsenko con 2.16

18.43: Si migliora Vuleta a 6.58 e consolida la prima posizione nel lungo

18.41: Kerr supera 2.24 al secondo tentativo nell’alto, secondo errore a 2.24 per Protsenko che si era tenuto solo due tentativi per questa misura. Resta il terzo tentativo per Carmoy

18.39: Secondo posto provvisorio per Iapichino con 6.26

18.35: Al via i 5000 femminili. Tante le etiopi al via. Queste le protagoniste:

ETH MINSEWO Abersh

ETH EISA Medina

ETH GEBRESELAMA Tsigie

ETH EMBAYE Axumawit

ETH ABEBE Tsiyon

ETH WUDU Melknat

GBR WARNER-JUDD Jessica

SWE LAHTI Sarah

NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli

NED KOSTER Maureen

UGA CHELANGAT Sarah

GER KLOSTERHALFEN Konstanze

AUS HULL Jessica

ETH HAILU Lemlem

KEN CHEBET Beatrice

POL PLOCINSKA Aleksandra

ETH YIMER Zeineba

18.34: Nel lungo donne 6.48 per Vuleta, 6.16 per Mihambo

18.30: Kerr e Carmoy superano 2.20 al primo tentativo

18.29: Tripletta etiope. Volata di testa per Birke Haylom che difende la testa con 4’02″31, secondo posto per Diribe Welteji a cui manca qualcosa nel finale con 4’02″79, terzo posto per Hirut Meshesha con 4’03″01, crolla nel finale la britannica Muir, solo settima

18.28: Gara tattica nei 1500 con le favorite davanti, si prevede un ultimo giro combattutissimo

18.28: Queste le protagoniste del salto in lungo donne. C’è Larissa Iapichino al via:

SRB VULETA Ivana

GER MIHAMBO Malaika

NGR BRUME Ese

AUS BUSCHKUEHL Brooke

UKR BEKH-ROMANCHUK Maryna

GBR SAWYERS Jazmin

ITA IAPICHINO Larissa

SWE JOHANSSON Tilde

18.24: Tamberi non supera 2.16 ed è eliminato, Protsenko supera 2.16 al terzo tentativo. Restano in tre in gara

18.23: Al via i 1500 femminili, queste le protagoniste. Attenzione ad una gara che può regalare grandi emozioni:

GBR COURTNEY-BRYANT Melissa

ESP GUERRERO Esther

GBR SNOWDEN Katie

SWE HERMANSSON Hanna

AUS GRIFFITH Georgia

AUS HALL Linden

ETH HAILU Freweyni

ETH MESHESHA Hirut

IRL MAGEEAN Ciara

ETH HAYLOM Birke

GBR MUIR Laura

ETH WELTEJI Diribe

POL LEMIESZ Aneta

FRA MOUCHET Charlotte

18.21: Starc eliminato nell’alto

18.18: BENISSIMO SIMBINE!” Il sudafricano Simbine con pioggia e 15 gradi vince i 100 con 10″03, secondo posto con 10″14 per il britannico Prescod, terza piazza per Hartmann, che aveva preso il posto all’ultimo di De Grasse, con 10″23

18.16: Secondo errore per Tamberi a 2.16, Kerr supera la misura al primo tentativo

18.15: Non cambia la classifica del disco donne. Vince Sandra Perkovic con 64.49, seconda la olandese Van Klinken con 62.96, terzo posto per Kristin Pudenz con 62.33

18.12: Tra poco i 100 maschili con alcuni protagonisti di valore. Questi gli atleti al via:

FRA VICAUT Jimmy

JPN SANI BROWN Abdul Hakim

SWE LARSSON Henrik

GBR PRESCOD Reece

RSA SIMBINE Akani

NED BOUJU Raphael

CAN BROWN Aaron

GER HARTMANN Joshua

18.10: Riparte l’alto e Carmoy supera 2.16 al primo tentativo

18.09: Cresce l’intensità della pioggia, interrotta la gara dell’alto, non inizia la prova dell’asta

18.08: Perkovic, Van Klinken e Pudenz avranno a disposizione il sesto e ultimo lancio nel disco

18.07: Il sudafrciano Zakhiti Nene con una ottima distribuzione vince i 400 in 45″30, secondo posto per uno sgraziato nigeriano Bamidele con 45″48, terzo il britannico Hudson-Smith con 45″57

18.05: Nel disco sale al secondo posto l’olandese Van Klinken con 62.96

18.04: Eliminato Lycke-Holm nell’alto, tre errori a 2.12

18.03: Tamberi supera 2.12 al secondo tentativo!

18.02: Carmoy e Protsenko superano 2.12 al secondo tentativo, tra poco Tamberi

18.00: Tra poco i 400 piani uomini. Questi gli atleti al via:

HUN MOLNÁR Attila

POR COELHO João

BOT SCOTCH Leungo

BOT NDORI Bayapo

NGR BAMIDELE Emmanuel

GBR HUDSON-SMITH Matthew

RSA NENE Zakithi

JPN NAKAJIMA Yuki Joseph

17.59: Errore di Tamberi a 2.12, misura superata da Kerr al primo tentativo

17.57: L’olandese Van Klinken sale al terzo posto con la misura di 62.20 nel disco

17.57: Ancora un miglioramento per Craft nel disco: 61.01 e sempre terzo posto per la tedesca

17.56: Amels e Starc superano 2.12 al primo tentativo

17.52: Protsenko supera 2.08 al secondo tentativo. Niente da fare invece per Delryd che sbaglia tre volte ed è eliminato

17.51: L’etiope Mesele si aggiudiuca gli 800 donne con il tempo di 2’00″05, precedendo la finlandese Maattanen con 2’01″50, terza la ucraina Krol con 2’01″56

17.50: Nel disco Craft si migliora a 60.31 ma resta terza alle spalle di Perkovic e Pudenz. Finita la terza rotazione di lanci

17.48: Amels, Carmoy, Lycke-Holm, Starc superano 2.08 al primo tentativo. Tamberi passa la misura

17.45: Tra poco gli 800 femminili con queste atlete in gara:

SWE RUGLAND Nadja

DEN NISSEN Annemarie

SWE NGARAMBE Yolanda

SWE FREIJ Maria

GBR WALCOTT-NOLAN Revee

SWE NIELSEN Julia

NOR HEIER Josefin Victoria

UKR KROL Nataliia

FIN MÄÄTTÄNEN Eveliina

POL KOLAKOWSKA Agata

ETH MESELE Worknesh

17.44: Si chiama clamorosamente fuori la statunitense Allman nel lancio del disco, tre nulli e niente ultimi tre lanci per lei

17.41: Tra poco il via anche dell’asta maschile con fari puntati sul padrone di casa Armand Duplantis. Questi i protagonisti:

BEL BROEDERS Ben

NOR LILLEFOSSE Pål Haugen

AUS MARSCHALL Kurtis

NOR GUTTORMSEN Sondre

FRA LAVILLENIE Renaud

BRA BRAZ Thiago

PHI OBIENA Ernest John

SWE DUPLANTIS Armand

17.40: Lo svedese Danielsson vince i 3000 con il suo personale di 7’39″70, secondo posto per lo svedese Almgren con 7’40″01, terzo il francese Gressier con 7’40″21, record personale

17.38: Perkovic si migliora e consolida il primo posto con 64.49, sale al terzo posto la tedesca Craft con 59.64

17.34: Questi i protagonisti dei 3000 maschili:

FRA GRESSIER Jimmy

ETH FAYISA Abdisa

AUS RAYNER Jack

USA HERRERA Eduardo

GER PARSONS Sam

SWE GRAHN Jonathan

CAN LUMB Kieran

BDI NTAKARUTIMANA Egide

SWE DANIELSSON Emil

SWE ALMGREN Andreas

AUS McSWEYN Stewart

GUA GRIJALVA Luis

POL CZERWINSKI Adam

IRL ROBINSON Paul

17.33: C’è Gianmarco Tamberi in pedana per la gara di salto in alto. Questi i protagonisti:

SWE DELRYD Fabian

SWE LYCKE-HOLM Melwin

AUS STARC Brandon

NED AMELS Douwe

BEL CARMOY Thomas

NZL KERR Hamish

UKR PROTSENKO Andrii

ITA TAMBERI Gianmarco

KOR Sanghyeok WOO

17.30: Perkovic con 64.37 è in testa alla gara del disco, seguita da Pudenz con 62.33 e da Vita con 56.41

17.24: Inizia la gara del lancio del disco femminile. Queste le atlete in gara:

USA ALLMAN Valarie

CRO PERKOVIC Sandra

NED van KLINKEN Jorinde

GER VITA Claudine

GER PUDENZ Kristin

GER CRAFT Shanice

FRA ROBERT-MICHON Melina

SWE LINDFORS Caisa-Marie

SWE LJUNGBERG Emma

SWE SRALLA Emma

17.22: Piove a Stoccolma, ci sono 15°. Situazione ovviamente non ideale per vedere gare di altissimo livello

17.21: La prima gara si è disputata nel primo pomeriggio, il peso donne copn il successo della giamaicana Thomas-Dodd con 19.04. secondo posto per la olandese Schilder con 19.03, terza la svedese Roos con 18.75

17.18: Dopo l’appuntamento di Losanna di venerdì, la Diamond League non si ferma e rilancia. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera torna immediatamente in scena a Stoccolma (Svezia). L’Italia cala tre assi di lusso in occasione della settima tappa, Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino e Alessandro Sibilio, pronti a rimettersi in gioco a livello individuale dopo aver contribuito in maniera determinante al trionfo agli Europei a squadre durante lo scorso fine settimana.

17.15: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della settima tappa della Diamond League 2023 in programma a Stoccolma in Svezia.

