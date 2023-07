Softball, Mondiali 2023: l’Italia cade contro il Giappone. Le asiatiche vincono 0-3

Arriva la prima sconfitta dell’Italia ai Campionati Mondiali 2023 di softball. Le azzurre infatti, impegnate questa settimana a Castions di Strada e Buttrio (Udine), si sono dovute arrendere al cospetto del Giappone con il risultato di 0-3 in attesa di recuperare questa sera il match con le Filippine, interrotto ieri per pioggia.

Un incontro deciso di fatto con tre punti spalmati rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto inning. Ad aprire le danze è Tsukamoto, abile a rubare la base mentre Sumitani viene eliminata. A raddoppiare invece ci penserà nella terza ripresa Nakagawa dopo una volata di sacrificio.

Il tris viene invece messo a referto nel quarto turno da Kiriishi, andata a punto dopo un doppio sul versante destro timbrato da Sumitani. Non concedono dunque tantissimo le ragazze di Federico Pizzolini, autrici di tre valide (contro le sei dell’avversarie) e comunque in grado di tenere i piedi dentro la partita per tutte e sette le riprese, seppur con un attacco bloccato. Malgrado la sconfitta si potrebbe guardare quindi il biglietto mezzo pieno. Il Giappone aveva infatti bisogno di siglare cinque punti per presentarsi nella giornata conclusiva con il seed #1 (in caso di vittoria dell’Italia contro le Filippine), ma non è riuscita a disinnescare i lanci di una sempre in forma Toniolo.

Adesso la missione però sarà quella di vincere assolutamente contro le Filippine, anche se l’inizio di ripresa della partita non sarà dei migliori. Le azzurre dovranno infatti fronteggiare una situazione non facile nel quarto inning, con le rivali che potranno contare su una giocatrice in terza. Bisogna andarsi a prendere questa vittoria.

Foto: WSBC