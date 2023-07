Softball, Mondiali 2023: il Canada piega il Giappone, una sconfitta e una vittoria per il Venezuela

Salta il banco nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2023 di softball, il cui gruppo C si sta disputando in Italia, nello specifico a Castions Di Strada e a Buttrio. Quando è ancora pendente il risultato finale tra Italia e Filippine, match sospeso causa pioggia al quarto inning sull’1-1, nel day 3 di competizioni si è verificato uno scenario inaspettato in ottica classica.

Dopo la sconfitta rimediata ieri contro le azzurre infatti il Canada spariglia le carte battendo con grande sorpresa il Giappone con il risultato di 6-5. Un esito quasi impronosticabile arrivato grazie al punto vittoria messo a referto da Messmer dopo un triplo a destra di Pilgri. Nulla da fare quindi per le nipponiche a cui, trovandosi sul parziale di 5-2 all’inizio del penultimo atto, non sono bastati i tre sigilli segnati nel sesto inning, imbattendosi dunque nella prima sconfitta nella rassegna iridata.

Turno a due facce poi per il Venezuela che nel primo incontro ha superato in scioltezza le Filippine per 1-5, per poi cedere il passo alla Nuova Zelanda per 4-3 grazie al il timbro decisivo di Werahiko arrivato nel settimo inning.

Domani, martedì 25 luglio, si disputeranno Italia-Filippine (partita del 24 luglio sospesa al quarto inning), Nuova Zelanda-Canada, Venezuela-Giappone, Filippine-Nuova Zelanda e Giappone-Italia.

MONDIALI SOFTBALL, GRUPPO C: I RISULTATI DELLA TERZA AGGIORNATA

FILIPPINE-VENEZUELA 1-5

CANADA-GIAPPONE 6-5

NUOVA ZELANDA-VENEZUELA 4-2

ITALIA-CANADA 1-1 (sospesa al quarto inning)

LA CLASSIFICA PROVVISORIA (ITALIA E FILIPPINE UN MATCH IN MENO

Group C

# Team W L T PCT GB 1 ITA

Italy 3 0 0 1.000 0 2 CAN

Canada 3 1 0 .750 0.5 3 JPN

Japan 2 1 0 .667 1 4 NZL

New Zealand 1 2 0 .333 2 5 VEN

Venezuela 1 3 0 .250 2.5 6 PHI

Philippines 0 3 0 .000 3

Foto: WSBC