Softball, l’Italia lotta ma si arrende a Porto Rico ai Mondiali. Decisivo il secondo extra inning

L’Italia lotta ma cede il passo al Porto Rico per 8-6 in occasione del primo incontro valido per il Placement Round dei Campionati Mondiali 2024 di softball, rassegna in fase di svolgimento a Castions di Strada (Udine). In un match tirato, risolto solo al secondo extra inning, le nostre ragazze hanno trovato la loro terza sconfitta nel Torneo, rallentando così la corsa per il quinto posto.

Le azzurre mordono subito al primo inning, marcando due punti con un doppio di Cecchetti (punto di Dayton) e un lancio pazzo di Piancastelli. Ma le caraibiche rispondono subito ripristinando gli equilibri prima con un singolo al centro di Cordova (punto di Claudio) e, successivamente, con Carter che approfitta di un errore.

L’Italia però non si scompone, resta in partita e si porta di nuovo avanti alla terza ripresa sfruttando un groundsout di Barbara Mc Kenzie e il relativo punto di Dayton. Dopo un quinto inning statico le ragazze di Pizzolini aumentano poi il vantaggio di un’unità con un singolo al centro di Filler che manda a segno Dayton.

Giunti alla sesta ripresa le avversarie tornano in carreggiata, trovando il pareggio con un singolo di Roman (punto di Cordova) e con un sacrificio di Carter. La sfida si fa sempre più tesa una volta arrivati all’ultimo atto, dove gli attacchi rimangono bloccati.

Il match prosegue allora all’extra inning, contrassegnato da uno scambio di favori: un sacrificio di Carter concede a Porto Rico il vantaggio provvisorio, mentre un singolo al centro di Longhi riporta ancora una volta il match in parità. Sarà alla seconda ripresa supplementare che il team caraibico porterà l’incontro dalla propria parte, arrivando a mettere a referto ben tre sigilli grazie ad un groundsout di Claudio e un fuoricampo da due timbri di Ortiz Martinez.

All’ultimo attacco Piancastelli accorcia le distanze con un singolo al centro, ma sarà l’ultimo squillo di una disputa lunghissima, dove le azzurre hanno affrontato alla pari delle avversarie toste, capaci di trovare il guizzo al momento giusto. Domani, venerdì 19 luglio, l’Italia affronterà l’Australia nell’ultima in partita in programma del Placement Round.