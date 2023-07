Softball, Mondiali 2023: gli Stati Uniti battono l’Australia nel big match del girone A

Si è conclusa la terza giornata del girone A dei Mondiali di softball 2023-2024, in quel di Balbriggan, in Irlanda. Quattro le partite andate in scena oggi sull’isola: tre i risultati netti e uno il big match. Andiamo a scoprire nel dettaglio quanto accaduto.

In merito ai due risultati larghi, è sempre la stessa selezione a subirli, quella del Botswana: 10-0 dall’Australia e 10-0 da Cina Taipei a inizio giornata. In entrambi i casi interviene la manifesta alla quarta ripresa. Il Paese dell’Africa australe deve ancora mettere a segno un punto nel torneo.

A metà giornata il big match, quello tra Australia e Stati Uniti, che finisce per mantenere le americane a punteggio pieno in virtù di una performance quasi impeccabile al lancio di Megan Faraimo, con 10 strike out. Si deve comunque andare all’extra inning dopo che i primi sette hanno visto gli attacchi non riuscire a fare nulla di significativo; arriva a basi piene il singolo di Flippen che spedisce a casa Timmons per il definitivo 1-0 USA.

In serata, confronto tutto interno alle Isole Britanniche tra Gran Bretagna e Irlanda. A decidere tutto è la terza ripresa, con un triplo, un doppio, un singolo, due errori difensivi irlandesi e una base rubata che significano 7-0 british. Quello stesso punteggio che attiva la manifesta alla quinta.

In classifica Gran Bretagna e Stati Uniti comandano con sole vittorie, poi ci sono Australia e Cina Taipei con .500, l’Irlanda con .250 e il Botswana con .000.

