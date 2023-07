Softball, Canada Cup 2023: l’Italia trova la prima vittoria. Israele battuto 9-2

Arriva la prima vittoria dell’Italia alla Canada Cup 2023, competizione di softball che anticipa la prima parte dei Campionati Mondiali 2023, in scena per ciò che concerne il gruppo C proprio nel nostro Paese, nello specifico a Castions di Strada e Buttario (Italia) dal 22 al 26 luglio. Le azzurre infatti dopo i due K.O rimediati con il Giappone e con le padrone di casa si sono imposte con margine su Israele, passando con il risultato di 9-2.

Un match partito in salita per le nostre ragazze che, nella prima ripresa, hanno subito il vantaggio delle avversarie grazie al doppio siglato da Licht. Tuttavia le giocatrici di Pizzolini dimostrano subito di essere dentro al gioco, pareggiando i conti al secondo attacco grazie a un fuoricampo di Feller, preludio di un monologo dipinto d’azzurro.

L’Italia infatti piegherà le rivali prima con due punti messi a referto da Gasparotto tramite un doppio, azionando poi la catena offensiva della premiata ditta Piancastelli-Koutsoyanopulos, entrambe realizzatrici di fuoricampo da tre punti utili a portare la disputa sul 9-1. Ci sarà spazio soltanto per un un punto israeliano nel quinto inning prima di chiudere in anticipo la partita.

Questa sera l’Italia affronterà il TC Colorado alle 22:00. Alle ore 3:00 di venerdì sarà invece la volta della Grecia.

