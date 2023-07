Softball, Mondiali 2023: Italia-Canada non si giocherà, nordamericane e Giappone alla fase finale con le azzurre

Il programma dell’ultima giornata dei Mondiali di softball biennali in quel di Castions di Strada finisce in anticipo. Il maltempo, infatti, dopo i tanti rinvii consiglia una chiusura anticipata, il che non cambia in alcun modo le carte in tavola per Italia, Canada e Giappone. Ma andiamo con ordine.

Dopo la fine di Italia-Filippine, vinta col brivido dalle azzurre, si inizia per le 19:30 con Canada-Giappone, la partita che vale il primo pass per la fase finale del 2024. Solo che piove, e poi ripiove, durante le primissime fasi. Si ricomincia poco prima delle 21:00, ma a quel punto diventa chiaro che si potrebbe fare notte con la perdente destinata potenzialmente a scendere in campo a stretto giro di posta contro le azzurre.

Giappone-Canada, per la cronaca, finisce 7-1 con una superba Yukiko Ueno che, incurante degli anni che passano, continua a essere una stella assoluta. Ma sono quasi le 23:00 in Italia. A quel punto la decisione è inevitabile: cancellata Italia-Canada. Inutile correre rischi, del resto. Il Giappone è qualificato, e questo ripescaggio sarebbe stato paradossalmente inutile perché la Nazionale di Federico Pizzolini è qualificata a prescindere per la fase finale in quanto sarà ancora il Friuli-Venezia Giulia a ospitare, dal 15 al 21 luglio 2024, le migliori otto. In sostanza, in questo caso particolare al Canada non sarebbe cambiato il fatto di vincere o perdere. Il successo azzurro con le Filippine è risultato decisivo per tutti.

Giappone, Canada e Italia, dunque, viaggiano verso il prossimo anno. E, del resto, anche la comunicazione della WBSC parla chiaro: “La gara di ripescaggio non è stata giocata per ragioni di salute e sicurezza delle atlete, considerando il maltempo nell’area e la partenza molto ritardata dell’incontro. Non è in alcun modo influenzata la posizione finale nel torneo in quanto entrambe le squadre sono già qualificate per le Finali del 2024“.

Foto: WBSC