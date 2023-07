Softball, Mondiali 2023: Giappone e Canada chiudono davanti nel girone C. Italia, sarà di nuovo sfida alle Filippine

Finisce con il primato di Giappone e Canada nel girone C la prima serie di quattro giorni di partite ai Mondiali biennali di softball, che a Buttrio e Castions di Strada si dipanano verso quella che è veramente l’ultima volta prima del ritorno su questi campi dal 15 al 21 luglio 2024 per la fase finale.

Le nipponiche, in particolare, si prendono la certezza del secondo posto grazie al 7-0 sul Venezuela e al 3-0 sull’Italia in un martedì che ha visto spostare due confronti (quelli della Nuova Zelanda) a Buttrio lasciando gli altri a Castions di Strada.

Il problema per il Giappone è che il primo posto, causa scontro diretto, resta al Canada, che non forza più di tanto contro le neozelandesi con il 4-0 conclusivo. Il giorno è però in mano anche alle Filippine, vittoriose prima per 5-3 sulle oceaniche e poi per 6-5 sull’Italia nella prosecuzione della sfida sospesa ieri per pioggia.

A questo punto, Venezuela e Nuova Zelanda si disputeranno i posti in coda alla classifica nei playoff di domani. Il vero gioco, però, è più avanti, con Italia e Filippine che si sfideranno di nuovo alle 14:00 per accedere a quella che è la vera e propria finale bis del girone contro la perdente tra Giappone e Canada. Queste due si giocano in maniera diretta il biglietto per il nostro Paese nel 2024; chi perde se lo deve giocare alle 20:00 nell’ultimo match dell’intera prima fase.

