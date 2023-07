Softball, Mondiali 2023: tra l’Italia in buono spolvero e un maltempo costante verso il 2024

Si può ora tranquillamente dire: soltanto Valencia, delle tre sedi dei gironi di questo nuovo format biennale dei Mondiali di softball, è stata risparmiata dal maltempo e dalle conseguenti problematiche organizzative. Per il resto, tanto a Balbriggan quanto a Buttrio e Castions di Strada Giove Pluvio ha deciso di fare visite abbastanza importanti, tali da non consentire la conclusione completa del programma.

In particolare, riferendoci direttamente al girone C, quello dell’Italia, non è andata in scena la sfida tra le azzurre e il Canada, teoricamente valida per un pass verso il 2024. Già, teoricamente: perché, oltre al fatto che l’Italia è Paese ospitante della fase finale nel prossimo anno, precisamente dal 15 al 21 luglio, è emerso anche un altro fattore.

La Nazionale di Federico Pizzolini avrebbe avuto comunque uno status di rango elevatissimo per potersi definire qualificata, considerato che è stata la miglior terza tra tutte quelle dei tre raggruppamenti. Attenzione, però: qui per miglior terza non s’intende quella effettiva nel 2023 (benché sia palese come le azzurre, battendo il Canada nel girone, si siano guadagnate parecchie investiture sul campo), ma si torna indietro al 2018, ai Mondiali in Giappone. Qui l’Italia era arrivata settima, la Cina decima e la Gran Bretagna undicesima. Quindi, a prescindere, sarebbero andate avanti Italia e Cina.

Si chiude così una cinque giorni che, finché non c’è stato il maltempo a condizionare molte prestazioni, ha visto una Nazionale azzurra attenta quando è stato il caso di non sprecare energie inutili e di grande livello quando ha confermato di essere ampiamente competitiva contro il Canada. In sostanza, la Canada Cup non era un episodio: il livello delle nordamericane c’è, ed è un dato importante perché questo va a significare che, nel prossimo anno, la squadra italiana potrà giocarsela con tutte. Ed è questo il miglior segnale che arriva da Castions di Strada e Buttrio, uno di consapevolezza e di mezzi che sono presenti. Il tutto, peraltro, con un gruppo che potrà andare avanti per parecchio tempo.

Foto: WBSC