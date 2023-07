LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2023 in DIRETTA: mission impossible, il serbo non perde a Londra dal 2017

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. Terzo confronto diretto tra i due, con la leggenda dei Balcani che guida per 2-0 dopo le vittorie di Montecarlo 2021 e Wimbledon 2022. E’ ancora nitido infatti il ricordo dei quarti di finale della passata edizione, match in cui l’azzurro si portò in vantaggio di due set.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. All’All England Club si è presentato superando con un triplice 6-2 Juan Manuel Cerundolo, ed infliggendo un netto e convincente 3-0 a Diego Schwartzman, prima di imporsi in quattro set su Halys. Agli ottavi l’azzurro ha regolato in tre set il colombiano Galan, per poi aggiudicarsi il quarto di finale contro il russo Safiullin, rivelazione del torneo.

Dal canto suo Djokovic, trentaseienne di Belgardo. si presenta anch’esso in semifinale dopo aver lasciato due set nel suo percorso. Battuti senza colpo ferire l’argentino Cachin, l’australiano Thompson, e lo svizzero Wawrinka, il numero 2 del ranking ATP si è imposto in quattro parziali prima sul polacco Hurkacz, poi sul russo Rublev. Il serbo va alla caccia del suo ottavo titolo all’All England Club.

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic inizierà alle 14.30 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

