Rugby, Mondiali U20: Italia-Fiji 26-41. Gli azzurrini giocheranno per evitare la retrocessione

L’Italia manca l’appuntamento con la vittoria nelle semifinali per il 9° posto dei Mondiali Under 20 di rugby ed ora dovrà giocarsi la permanenza nel primo gruppo di merito mondiale venerdì 14 luglio alle ore 12.00 contro la perdente di Argentina-Giappone (a fine primo tempo i sudamericani conducono per 24-7).

Gli azzurrini oggi cedono alle Fiji per 26-41, dopo aver chiuso il primo tempo sotto per 12-24. L’Italia parte meglio e va in meta al 5′ con Gallorini, con la trasformazione di Brisighella che vale il 7-0. Le Fiji prima impattano al 10′ con la meta di Vocevoce trasformata da Ravula, poi operano il sorpasso al 16′ col piazzato dello stesso Ravula.

Controsorpasso azzurro con la meta non trasformata di Quattrini al 25′ per il 12-10, ma le mete di Basiyalo al 29′ e di Masiwini al 32′ fissano lo score sul 12-24 a metà gara. Nella ripresa il piazzato di Ravula al 50′ vale il 12-27, ma l’Italia rientra in gara con le mete di Botturi al 57′ e Gasperini al 62′, entrambe trasformate da Brisighella.

L’Italia, arrivata al 26-27, si scioglie in vista del traguardo: le Fiji certificano la vittoria e la conseguente permanenza nel primo gruppo di merito mondiale con le mete di Nalasi al 67′ e di Fianu al 72′, entrambe trasformate da Ravula per il 26-41 finale.

TABELLINO

Paarl, Paarl Gymnasium, World Rugby U20 Championship, Domenica 9 luglio 2023 kick-off 11:00

ITALIA U20 v FIJI U20 26-41 (PT 12-24)

Marcatori: PT 5’ m. Gallorini, t. Brisighella (7-0); 10’ m. Vocevoce, t. Ravula (7-7); 16’ c.p. Ravula (7-10); 25’ m. Quattrini, n.t. (12-10); 29’ m. Basiyalo, t. Ravula (12-17); 32’ m. Masiwini, t. Ravula (12-24). ST 50’ cp Ravula (12-27); 57’ m. Botturi, t. Brisighella (19-27); 62’ m. Gasperini, t. Brisighella (26-27); 67’ m. Nalasi, t. Ravula (26-34); 72’ m. Fianu, t. Ravula (26-41).

Italia U20: 15. Gesi; 14. Elettri, 13. Passarella (18’ – 30’ Bozzoni, HIA), 12. Bozzo (70’ Bozzoni), 11. Douglas; 10. Brisighella (70’ Sante), 9. Battara (49’ Casilio); 8. Botturi, 7. Odiase (74’ Rubinato), 6. Lavorenti; 5. Mattioli (50’ Berlese), 4. Pontarini; 3. Gallorini (72’ Bartolini); 2. Quattrini (C – 53’ Gasperini), 1. Taddei (41’ Pisani). A disposizione: 16. Gasperini, 17. Bartolini, 18. Pisani, 19. Berlese, 20. Rubinato, 21. Casilio, 22. Bozzoni, 23. Sante. Head Coach: Massimo Brunello.

Fiji U20: 15. Basiyalo; 14. Masiwini (74’ Lee), 13. Nalaga, 12. Fianu, 11. Navonovono; 10. Ravula, 9. Baselala (75’ Kama); 8. Saumaisue, 7. Murray (C), 6. Nalasi (72’ Natubailagi); 5. May (74’ Tokitani), 4. Vocevoce; 3. Legge (33’-38’ Vuluma; 62’ Vuluma), 2. Tagiveitaua (75’ Kina), 1. McGoon (75’ Toga). A disposizione: 16. Kina, 17. Toga, 18. Vuluma, 19. Tokitani, 20. Natubailagi, 21. Kama, 22. Ralogaivu, 23. Lee. Head Coach: Ifereimi Rawaqa.

Arbitro: Luc Ramos (FFR).

Cartellini: 22’ giallo Navonovono (FIJ).

Calciatori: Ravula (FIJ) 6/7; Brisighella (ITA) 3/4.

Player of the Match: Vocevoce (FIJ).

Note: Terreno di gioco in condizioni discrete ma appesantito dalle abbondanti piogge.

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni