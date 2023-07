Ranking WTA (3 luglio): Iga Swiatek sempre al comando, 4 azzurre tra il 40° e 50° posto

Mentre tutto è pronto per il via ufficiale del torneo di Wimbledon, è stato rilasciato il nuovo Ranking WTA aggiornato a lunedì 3 luglio. I cambiamenti sono pressochè minimi, con la sola novità della russa Daria Kasatkina che sale nella top10, per il resto tutto è rimasto immutato. In vetta con 8990 punti c’è l’immancabile Iga Swiatek, davanti a Aryna Sabalenka con 8066. Alle loro spalle il vuoto. Terza Elena Rybakina a quasi 3.000 punti dalla russa, mentre al quarto posto troviamo Jessica Pegula a 95 punti dalla kazaka.

Passando alle italiane, Elisabetta Cocciaretto è la nostra atleta meglio posizionata in classifica in 43a posizione a braccetto con Jasmine Paolini (entrambe vantano 1100 punti). A breve distanza troviamo Lucia Bronzetti, 47a in classifica con 1052, subito davanti a Camila Giorgi, 48a con 1049. Nella top100 troviamo anche Martina Trevisan (64a) e Sara Errani (79a).

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il Ranking WTA mentre si alza il sipario sul torneo di Wimbledon 2023.

RANKING WTA

Lunedì 3 luglio 2023

1 -Iga Swiatek POL POL 22 18 8990

2 -Aryna Sabalenka BLR 25 17 8066

3 -Elena Rybakina KAZ 24 20 5090

4 -Jessica Pegula USA 29 18 4995

5 -Caroline Garcia FRA 29 25 4845

6 -Ons Jabeur TUN 28 17 3547

7 -Coco Gauff USA 19 19 3435

8 -Maria Sakkari GRE 27 22 3301

9 -Petra Kvitova CZE 33 15 3101

10 1Daria Kasatkina RUS 26 25 2935

11 1Barbora Krejcikova CZE 27 22 2830

12 -Veronika Kudermetova RUS 26 22 2600

13 -Beatriz Haddad Maia BRA 27 23 2560

14 -Belinda Bencic SUI 26 18 2380

15 -Liudmila Samsonova RUS 24 21 2360

16 -Karolina Muchova CZE 26 15 2294

17 -Jelena Ostapenko LAT 26 21 2150

18 7Madison Keys USA 28 19 2106

19 1Karolina Pliskova CZE 31 22 2055

20 1Victoria Azarenka BLR 33 18 1996

LE ITALIANE NELLA TOP200

Lunedì 3 luglio 2023

43 2Elisabetta Cocciaretto ITA 22 25 1100

44 2Jasmine Paolini 319280 ITA 27 29 1100

47 18Lucia Bronzetti ITA 24 28 1052

48 19Camila Giorgi ITA 31 18 1049

64 2Martina Trevisan ITA 29 23 897

79 1Sara Errani ITA 36 33 787

111 1Lucrezia Stefanini ITA 25 27 634

177 -Nuria Brancaccio ITA 23 24 390

