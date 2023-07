Quando i prossimi tornei di tennis dopo Wimbledon e quali italiani ci saranno. Tornano Musetti e Sonego

Nella giornata di domani verrà archiviato il torneo di Wimbledon e da lunedì 17 si tornerà a giocare sul circuito ATP: negli Stati Uniti si va a Newport, per l’ultimo torneo stagionale su erba, mentre in Europa si tornerà a giocare sulla terra a Gstaad (Svizzera) e Bastad (Svezia).

Si tratta di tre tornei di categoria ATP 250, con tabelloni di singolare a 28 e di doppio a 16: non ci sarà nessun azzurro in gara a Newport, negli Stati Uniti, mentre Lorenzo Sonego tornerà in campo a Gstaad (Svizzera), dove nelle qualificazioni sono impegnati Raul Brancaccio, Federico Gaio ed Alexander Weis.

A Bastad (Svezia), invece, sono già nel tabellone principale ben tre azzurri, ovvero Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato, con Andrea Vavassori, Francesco Maestrelli e Luca Nardi che invece dovranno passare attraverso le qualificazioni per raggiungere il main draw.

Foto: LaPresse