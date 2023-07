Wimbledon, Sinner rilancia: “Imparo in fretta, lo farò vedere. Mi sento più vicino ai migliori al mondo”

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale a Wimbledon dal numero 2 del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic, vittorioso in tre set con lo score di 6-3 6-4 7-6 (4) in due ore e 47 minuti di gioco. L’azzurro ha parlato ai microfoni di Sky del torneo disputato e del match contro il serbo.

Il bilancio complessivo del torneo: “Due settimane positive, ho giocato ogni partita come se fosse una finale e ho dato tutto quello che avevo dal primo punto fino all’ultimo. Quando raggiungi un traguardo come una semifinale in uno Slam per la prima volta è sempre molto bello, ti ricordi sempre di quanto lavoro ci stai mettendo e quindi sono contento. Certo, quando perdi una partita c’è sempre qualche rimpianto, però secondo me ci sono più cose positive che negative“.

L’analisi della semifinale con Djokovic: “L’anno scorso secondo me la partita era tanto diversa, mi ha regalato qualcosina nei primi due set, poi dopo ho sentito che non avevo più chance. Quest’anno invece ho avuto secondo me qualche chance, mentalmente sono messo molto meglio ora rispetto ad un anno fa, fisicamente anche, sentivo anche nello scambio che ero molto più comodo“.

I progressi dell’azzurro: “Ripeto, ho sbagliato qualche palla, le palle break, nel tie break sul 3-1 ho fatto doppio fallo, però secondo me ho giocato il punto in generale meglio quest’anno rispetto all’anno scorso. Normalmente sono uno che impara abbastanza in fretta e credo che lo farò vedere anche in futuro, mi sento più vicino ai migliori al mondo“.

Foto: LaPresse