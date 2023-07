Pattinaggio artistico a rotelle: a Piancavallo i Campionati Italiani 2023 di danza. Il programma dell’evento

Una prima volta storica. Andata in archivio in quel di Ponte Di Legno la prima fase dedicata al singolo, alle coppie e all’inline, i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle si sposteranno a Piancavallo, località friulana che ospiterà le competizioni della danza e della Solo Dance, accorpate in solitaria in un un evento unico in programma dal 17 al 22 luglio.

Saranno delle gare semplicemente eccezionali. Le specialità in questione infatti grazie all’enorme contributo del Rollart sono diventate sempre più avvincenti, spettacolari e soprattutto imprevedibili. Senza praticamente alcuna gerarchia prestabilita sarà lotta vera in ogni segmento, con tanti pattinatori motivati a centrare un piazzamento di lusso per convincere il CT Fabio Hollan e volare nelle rassegne più blasonate.

Tantissimi i protagonisti nella massima categoria: dalla debuttante Roberta Sasso, che a Trieste ha fatto piazza pulita imponendosi con margine, alla sempre competitiva Asya Testoni, passando per l’elegante Martina Nuti, per Caterina Artoni e tante altre. In campo maschile riflettori puntati su Gherardo Altieri Degrassi, anche lui attesissimo e all’esordio tra i Senior, il quale dovrà fare i conti con parecchi profili importanti come quello di Mattia Qualizza, Raoul Allegranti e Nicholas Masiero, tre dei numerosi osservati speciali.

Previsti inoltre i fuochi d’artificio nelle coppie di danza, dove si daranno battaglia tra i partecipanti Sasso-Altieri Degrassi, Artoni-Allegranti, Nuti-Masiero e Qualizza-De Luca in una prova da seguire tutta d’un fiato. Di seguito il programma completo del Campionato. Le gare saranno tutte visibili gratuitamente sulla piattaforma FISR TV

CAMPIONATI ITALIANI DANZA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDI’ 17 LUGLIO

ore 14:00 – 17:40 GARA Style Dance: categoria Seniores femminile

ore 17:55 – 20:10 GARA Style Dance: categoria Seniores maschile

MARTEDI’ 18 LUGLIO

ore 14:00 – 16:40 GARA Free Dance: categoria Seniores femminile (Primi gruppi)

ore 16:55 – 19:35 GARA Free Dance: categoria Seniores maschile

ore 19:50 – 21:10 GARA Free Dance: categoria Seniores femminile (Ultimi 2 gruppi)

ore 21:10 – 21:30 Premiazioni categoria Seniores femminile e maschile

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

ore 14:00 – 17:45 GARA Style Dance: categoria Juniores femminile

ore 18:00 – 18:40 GARA Style Dance: categoria Juniores maschile

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

ore 14:00 – 16:45 GARA Free Dance: categoria Juniores femminile (Primi gruppi)

ore 17:00 – 17:50 GARA Free Dance: categoria Juniores maschile

ore 18:00 – 19:30 GARA Free Dance: categoria Juniores femminile (Ultimi 2 gruppi)

ore 19:30 – 20:00 Premiazioni categoria Juniores femminile e maschile

VENERDI’ 21 LUGLIO

ore 18:50 – 19:10 GARA Style Dance: categoria Coppia Danza Juniores

ore 19:20 – 20:20 GARA Style Dance: categoria Coppia Danza Seniores

SABATO 22 LUGLIO

ore 18:35 – 19:00 GARA Free Dance: categoria Coppia Danza Juniores

ore 19:10 – 20:30 GARA Free Dance: categoria Coppia Danza Seniores

ore 20:30 – 21:00 Premiazioni Coppie Danza Juniores e Seniores

CAMPIONATI ITALIANI DANZA 2023: COME SEGUIRLI IN STREAMING

Diretta streaming: Piattaforma FISR TV

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)