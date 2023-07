Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani Inline 2023: Paronetto trionfa nella Senior femminile, Panfili si impone in campo maschile

Il titolo resta saldamente nelle mani di Sofia Paronetto. L’atleta veneta ha infatti vinto con margine i Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle specialità inline, ultimo atto della lunga rassegna tricolore andata in scena a Ponte Di Legno, superando la concorrenza con una prova dove ha toccato in scioltezza quota 152 nel totale.

L’allieva di Paolo Colombo ed Elisa Boin, già abbondantemente al comando dopo lo short con uno scarto di dieci punti, ha completato l’opera realizzando un libero convincente, dove ha alzato l’asticella tecnica. Dopo la davvero splendida sequenza coreografica inaugurale, premiata con un tripudio di +2, la Campionessa del Mondo ha passato in rassegna un triplo salchow non andato a buon fine, per poi atterrare con successo la proficua combinazione doppio axel/doppio toeloop/doppio loop.

Realizzando inoltre un altro doppio axel, stavolta agganciato unicamente al doppio toeloop, oltre che un’altra catena formata dal doppio flip e dal doppio loop e tre ottime trottole l’azzurra ha conquistato 93.41 (47.82, 46.59) per 152.96, staccando nettamente una Mekta Kuk in buono spolvero, seconda con 72.15 (40.97, 31.18) per 121.88 davanti ad Alessia Bilancioni, terza con 71.62 (33.83, 37.79) per 115.03.

In campo maschile grande trionfo per il favorito Antonio Panfili, abile a salire sul gradino più alto del podio grazie a un libero da 88.62 (43.94, 45.68) per 143.38 distanziando senza patemi Elvis Martinello e Michele Casanova, rispettivamente secondo e terzo con 79.11 (44.34, 35.77) per 127.61 e 54.62 (25.92, 29.70). per 87.75

Conferme anche in categoria Junior con la vittoria in scioltezza della detentrice del titolo iridato Sofia Ciacia, la quale si è imposta per dispersione grazie a un segmento più lungo valutato 77.90 (40.71, 38.19) che le ha consentito di raggiungere zona 125.94 nel totale, ventinove punti in più di Clara Barattoni, al posto d’onore con 56.25 (32.04, 24.21) per 93.19. Non lontana poi Jennifer Di Luzio che, in rimonta, si è accomodata al terzo posto con 51.74 (27.93, 23.81) per 86.69. Sopra quota 100 anche Francesco Vittuari, Campione d’Italia nella categoria Junior maschile con 63.62 (25.69, 38.93). Secondo Nicola Geatti con 27.00 (9.63, 19.37).

Archiviati anche i Campionati inline, le attenzioni tra qualche giorno si sposteranno a Piancavallo (Aviano), località che ospiterà la rassegna tricolore dedicata alla danza e alla solo dance, pianificata dal 17 al 26 luglio.

