Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: lotta pazzesca dopo la style. Artoni-Allegranti guidano una classifica cortissima

Tre coppie raccolte in 45 centesimi di punto. È un equilibrio fragilissimo quello emerso nelle coppie di danza dopo la style, segmento straordinario che ha contrassegnato la penultima giornata dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla massima categoria. Sul fondo bianco di Piancavallo a spuntarla sono stati Caterina Artoni-Raul Allegranti, ma la partita è aperta più che mai.

Gli atleti bolognesi nello specifico hanno proposto un programma molto complesso, interpretato su musiche argentine (il tema della style di quest’anno è il folk medley), ben bilanciato tra tecnico e components e imbastito da una buona serie di travelling, chiamata di livello 4 come il sollevamento stazionario. Livello 3 invece per il pattern di midnight blues e per la sequenza di coppia non in presa.

Attestandosi sopra l’8 in tutte le quattro voci del secondo punteggio gli azzurri hanno ottenuto 63.77 (29.90, 33.87), precedendo di un soffio Martina Nuti-Nicholas Masiero, secondi a quota 63.50 (30.00, 33.50) risultando gli unici ad aver toccato quota 30 nel tecnico rubando l’occhio con delle splendide linee e con quattro elementi perfettamente eseguiti, tra cui spiccano i travelling e la sequenza non in presa.

Ma attenzione massima anche a Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi. I detentori del titolo iridato Junior, all’esordio assoluto nella massima categoria, hanno fatto il pieno nella qualità di esecuzione e preso il largo nel secondo punteggio, perdendo però qualche punto per strada nel sollevamento, assegnato solo di livello 2, fattore che ha tolto loro la possibilità di chiudere in testa fermandosi a 63.32 (27.70, 35.62). Si preannuncia dunque una sfida arrembante nella danza libera, dove anche una sbavatura impercettibile può sparigliare le carte in tavola.

Più staccati gli altri team, tra cui emerge però l’interessantissima coppia formata da Chiara De Luca e Mattia Qualizza, quarti con 57.72 (27.50, 30.25) precedendo Ilaria Golluscio e Samuele Stasi, quinti con 52.42 (24.55, 27.87).

In campo Junior Alice Vedova-Emanuele Babuin (in pista malgrado un infortunio) si sono invece imposti nel confronto diretto su Mathilda Pietrobuoni-Davide Benassi, raccogliendo 44.70 (19.70, 25.00) contro i 37.20 (13.70, 24.50) degli avversari.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)