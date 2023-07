Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: Cantalini Regina del Solo Dance in campo Junior. Trionfo per Vittuari

Arrivano altri responsi importanti da Piancavallo, località friulana che sta ospitando questa settimana i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla danza. Nel Solo Dance Junior infatti a vincere il titolo sono stati Linda Cantalini (al primo successo di categoria) e Francesco Vittuari, entrambi autori di due ottime prove complessive.

La pattinatrice romana seguita da Alessandro Spigai, già in testa dopo la style, ha completato la pratica anche nella free, imponendosi con grande forza in entrambi i punteggi e riuscendo a toccare l’importante soglia degli 80 punti (81.79), attestandosi in quota 143.38 nel totale, quattro punti in più di Greta Pani che, dopo la terza piazza del segmento breve leggermente viziata nei travelling, ha chiuso la gara al secondo posto raccogliendo 139.76 posizionandosi davanti a Francesca Michelini, terza con 138.08. Importante citare anche il quarto posto di Aurora Rebonato, altra concorrente brava a guadagnare un riscontro totale sopra i 130, precisamente 132.15.

In campo maschile esito a senso unico per Francesco Vittuari che, dopo il trionfo nell’inline, ha vinto anche la difficile prova nel quad ottenendo un riscontro di 135.23. Decisamente più lontano Walter Padovan, secondo con 117.36 precedendo Emanuele Babuin, terzo con 112.65. Quarto invece Davide Benassi.

Domani, venerdì 21 luglio, la magia della danza donerà altri fuochi d’artificio con l’inizio della gara delle coppie, sia Senior che Junior.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)