MXGP, GP Lombok 2023: Jorge Prado rimonta, passa Romain Febvre nel finale e fa sua Gara-1

Jorge Prado non si ferma più e si è aggiudicato anche Gara-1 del Gran Premio di Lombok, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2023. Sul tracciato indonesiano, dove sta andando in scena il secondo capitolo della trasferta asiatica, lo spagnolo ha messo in scena l’ennesimo capolavoro della sua annata, andando a recuperare Romain Febvre proprio nel finale, andando poi a distanziare il francese in maniera irrimediabile. Alle ore 10.10 si tornerà in azione per Gara-2 che andrà a consegnare il successo finale della tappa di Lombok e altri 25 importanti punti per la graduatoria generale.

Un successo che spinge lo spagnolo verso il titolo iridato. A questo punto in classifica generale vediamo al comando Jorge Prado con 540 punti contro i 434 proprio di Romain Febvre ed i 399 di Ruben Fernandez. Quarto Jeremy Seewer con 396, quinto Jeffrey Herlings con 386, ancora assente per infortunio e ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo.

Il portacolori del team Gas Gas ha preceduto Romain Febvre (Kawasaki) con un distacco di 7.1 secondi mentre ha completato il podio l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 13.6. Quarta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 20.4, quinta per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 30.3, mentre è sesto lo svizzero Valentin Guillod (Honda) a 36.5.

Settima posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 46.2, ottava per il nostro Alberto Forato (KTM) a 1:06, nona per il francese Benoit Paturel (Yamaha) a 1:13, mentre completa la top10 lo svedese Alvin Ostlund (Honda) a 1:28.

