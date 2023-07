Musetti-Munar oggi, Wimbledon 2023: nuovo orario, programma, tv, streaming

Prosegue a rilento il programma di Wimbledon 2023, con Lorenzo Musetti che scenderà in campo solo quest’oggi (giovedì 6 luglio) per il suo incontro di secondo turno contro Jaume Munar. Sono trascorsi infatti già tre giorni dal match d’esordio dell’azzurro ai Championships, in cui era arrivata la sua prima vittoria in carriera nel main draw all’All England Club contro il peruviano Varillas.

Il ventunenne di Carrara, pioggia permettendo (il meteo londinese è sempre imprevedibile, ma le proiezioni odierne sono incoraggianti), inaugurerà il programma di giornata sul campo 14 e sarà sicuramente favorito contro il tennista spagnolo numero 109 del ranking ATP. L’unico precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore sorride però proprio a Munar, che si impose sulla terra rossa di Santiago ad inizio stagione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Musetti-Munar, secondo turno di Wimbledon 2023. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023 OGGI

Giovedì 6 luglio

Primo match dalle ore 12.00 sul campo 14 Lorenzo Musetti-Jaume Munar

MUSETTI-MUNAR: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (programmazione esatta ancora da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

