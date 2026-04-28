Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il toscano si trova davanti all’ostacolo rappresentato dal ceco Jiri Lehecka, con il quale ci sono storie tennisticamente strane a livello di incroci, che pure sono solo tre.

Nel 2022, in una fase non facile per Musetti, arrivò comunque un quarto a Rotterdam, nel quale il toscano andò vicino a raggiungere il penultimo atto, ma un ancora acerbo Lehecka lanciò segnali importanti e vinse 7-5 al terzo. Fu proprio il ceco a ripetersi a Miami l’anno successivo (2° turno), mentre nel 2025 a Montecarlo, nel secondo turno, si ebbe una delle infinite e sempre più mirabolanti rimonte del numero 2 d’Italia verso quella che fu poi la finale nel Principato.

Il match tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka sarà il secondo sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il cui programma inizia alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-LEHECKA OGGI , ATP MADRID 2026

Martedì 28 aprile – Stadio Arantxa Sanchez

Sessione diurna

Ore 11:00 Etcheverry (ARG) [25]-Fils (FRA) [21] – Ottavi ATP

Lehecka (CZE) [11]-Musetti (ITA) [6] – Ottavi ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Tsitsipas (GRE)-Ruud (NOR) [12] – Ottavi ATP

Sessione serale

Ore 1ì9:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Blockx (BEL) – Ottavi ATP

Medvedev [7]-Cobolli (ITA) [10] – Ottavi ATP

PROGRAMMA MUSETTI-LEHECKA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.