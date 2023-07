MotoGP, Augusto Fernandez su Acosta: “È forte e merita un posto in top class, ma anche io!”

Si preannuncia una seconda parte di stagione cruciale per l’avventura in MotoGP di Augusto Fernandez, rookie e a caccia della riconferma nella classe regina del Motomondiale per il 2024. Lo spagnolo della GasGas non ha sfigurato sin qui, piazzando anche un grande exploit con la clamorosa quarta posizione di Le Mans in gara, tuttavia i suoi risultati non sono particolarmente esaltanti e non è assolutamente scontata la sua presenza in top class l’anno prossimo.

“Ogni anno sento la pressione del contratto, quindi mi concentro su me stesso. Mi comporto bene sotto questa pressione. Non è che mi piaccia, perché preferirei avere un contratto firmato. Credo davvero in me stesso e nella strada che posso percorrere con una MotoGP“, dichiara il 25enne nativo di Madrid in un’intervista al sito ufficiale della MotoGP.

“Non sarebbe sufficiente essere in MotoGP, perché non sono qui per questo. Il mio obiettivo è vincere gare e titoli nel Mondiale. Per me non cambia nulla in termini di prestazioni in pista. Non mi concentro solo sul contratto, ma ogni fine settimana mi concentro sul miglioramento o addirittura sul tentativo di salire sul podio. Cerco di stare davanti, questo è il mio obiettivo“, prosegue il campione del mondo Moto2 uscente.

Il vero spauracchio per Augusto è rappresentato sicuramente da Pedro Acosta, giovane talento spagnolo in lizza per il titolo in Moto2 e già pronto ad approdare al piano di sopra per KTM: “Certo che c’è un pericolo. Pedro è bravo e merita un posto in MotoGP, devo dirlo. Vince gare e lotta per il titolo in Moto2, quindi merita di essere in MotoGP l’anno prossimo… ma anche io“.

Credit: MotoGP.com Press