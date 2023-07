MotoGP, Jorge Martin operato con successo alla gamba destra. Obiettivo Silverstone a inizio agosto

La lunga pausa estiva è ormai cominciata da una decina di giorni per il Motomondiale 2023, che ripartirà solo ad inizio agosto in quel di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Jorge Martin, grande protagonista della stagione in MotoGP, ha deciso di sfruttare questo stop per effettuare un intervento chirurgico alla gamba destra.

“Martinator” si è operato infatti all’inizio di questa settimana per risolvere un vecchio fastidio alla gamba legato alla sindrome compartimentale che da tempo lo affliggeva. “Eccomi in sala operatoria per risolvere un problema che mi perseguitava in moto da diverso tempo. Tutto è andato bene, ora tocca recuperare per essere al 100% a Silverstone“, le parole del pilota spagnolo in un post sui social.

Il campione del mondo Moto3 del 2018 accusava dall’anno scorso dei forti dolori fino addirittura all’addormentamento della gamba durante le scalate di marcia sulla sua Ducati Desmosedici. Questa problematica si presentava però solo in alcuni circuiti ed infatti nel 2023 ne aveva sofferto solo in un’occasione (su otto weekend di gara disputati).

Credit: MotoGP.com Press