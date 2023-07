Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: Gajser torna dall’infortunio, Prado vuole avvicinarsi al titolo in MXGP

Chiusa la parentesi asiatica del doppio appuntamento in Indonesia, il Mondiale Motocross torna in Europa e riparte questo weekend dopo due settimane di stop per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2023, valido come dodicesimo round stagionale della classe MXGP. Si gareggia sul terreno duro di Loket, in un tracciato presente nel calendario iridato dal 1995.

La grande notizia del fine settimana sarà sicuramente il rientro in gara dello sloveno Tim Gajser, al debutto quest’anno dopo la frattura del femore rimediata lo scorso febbraio dopo una brutta caduta agli Internazionali d’Italia ad Arco di Trento. Il fenomeno della Honda ha saltato oltre metà campionato e utilizzerà le ultime otto tappe della stagione per ritornare al top in vista del 2024.

Il campione del mondo in carica non è atteso per forza di cose tra i protagonisti dell’evento ceco, che vedrà Jorge Prado come il vero favorito d’obbligo. Lo spagnolo della GasGas sta dominando il 2023 (anche grazie ai problemi fisici di Gajser e Herlings, con quest’ultimo assente anche a Loket) ed è saldamente al comando della classifica generale con 103 punti di vantaggio sulla Kawasaki di Romain Febvre.

L’esperto pilota francese ha vinto gli ultimi due GP consecutivi in Asia facendo sempre la differenza nella seconda manche, ma non recuperando quasi nulla in termini di punti su Prado nel Mondiale. Candidati alle posizioni di vertice in Repubblica Ceca i vari Ruben Fernandez, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen e l’azzurro Alberto Forato.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo