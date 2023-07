Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: Adamo per respingere la rimonta di Geerts nel Mondiale MX2

Archiviata la trasferta asiatica del doppio appuntamento in Indonesia, il Mondiale Motocross torna in Europa e riparte questo weekend dopo due settimane di stop per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2023, valido come dodicesimo round stagionale della classe MX2. Si gareggia sul terreno duro di Loket, un tracciato presente nel calendario iridato dal 1995.

L’Italia sogna in grande nella categoria cadetta grazie ad Andrea Adamo, sempre più leader del campionato dopo il 2° posto overall nel GP Lombok che gli ha permesso di allungare a +26 sul primo inseguitore in classifica generale quando mancano 8 Gran Premi al termine della stagione. Il siciliano della KTM, molto costante ma ancora alla ricerca del suo primo successo di manche, dovrà tenere alto il suo livello di guida per conservare un buon margine di sicurezza sugli altri candidati al titolo.

Reduci da un periodo abbastanza opaco in Indonesia, il francese della Yamaha Thibault Benistant e l’olandese dell’Husqvarna Kay de Wolf (rispettivamente secondo e terzo nel Mondiale a -26 e -36 dalla vetta) proveranno a reagire in Repubblica Ceca per tornare a battagliare stabilmente nelle posizioni di vertice e restare in lizza per il campionato.

L’avversario più temibile di Adamo è però Jago Geerts, dominatore assoluto a Lombok con una tripletta magistrale (primo nella Qualifying Race, in gara-1 e in gara-2) che ha lanciato un segnale inequivocabile al resto della concorrenza. Il belga della Yamaha ha ormai recuperato completamente dall’infortunio al polso e si lancerà nel tentativo di rimontare i 47 punti che lo separano attualmente dal leader del Mondiale. A Loket potrebbe esserci spazio là davanti anche per altri piloti veloci come Liam Everts, Lucas Coenen, Roan Van de Moosdijk e Simon Laengenfelder.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo