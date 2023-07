Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series di Budapest: cinque azzurri in Ungheria

La quarta tappa delle Ranking Series 2023 di lotta si disputerà in Ungheria, in occasione dell’Hungarian Grand Prix – Polyák Imre Memorial, in programma dal 13 al 16 luglio: a Budapest saranno al via cinque azzurri tra greco-romana, stile libero e femminile.

Nella greco-romana saranno presenti nei -72 kg Zaur Kabaloev e nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili, mentre nello stile libero saranno al via nei -97 kg Bejamin Honis e nei -125 kg Abraham Conyedo, infine nella femminile è iscritta nei -72 kg Dalma Caneva.

I CONVOCATI PER LA 4a TAPPA DELLE RANKING SERIES

Greco-Romana

-72 kg

Zaur KABALOEV

-97 kg

Nikoloz KAKHELASHVILI

Stile libero

-97 kg

Benjamin HONIS

-125 kg

Abraham CONYEDO RUANO

Femminile

-72 kg

Dalma CANEVA

Foto: LaPresse