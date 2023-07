Lotta, Ranking Series Budapest 2023: Nikoloz Kakhelashvili è ottimo secondo nei 97 kg della greco-romana

Si chiude con un acuto importante nell’ultima giornata in chiave azzurra la quarta tappa stagionale delle Ranking Series 2023 di lotta, in corso di svolgimento a Budapest nell’ambito dell’Hungarian Grand Prix – Polyák Imre Memorial. Quest’oggi si è concluso il programma con le ultime sette categorie di peso della greco-romana, in cui erano impegnati due italiani.

Niente da fare nei 72 kg per Zaur Kabaloev, eliminato al primo turno dallo svedese Erik Persson per 4-5, mentre Nikoloz Kakhelashvili è riuscito ad arrivare fino in fondo nei 97 kg. L’italo-georgiano ha perso infatti solo in finale contro il padrone di casa magiaro Tamas Levai per 1-3 classificandosi secondo dopo aver battuto nell’ordine il cinese Yiming Li (3-0), il finlandese Arvi Martin Savolainen (1-1), il lituano Mindaugas Venckaitis (3-1) ed in semifinale il norvegese Felix Baldauf (3-1).

Per quanto riguarda le altre finali andate in scena oggi nella greco-romana, sono saliti sul gradino più alto del podio l’azero Hasrat Jafarov nei 67 kg, l’iraniano Seyed Sohrabi nei 72 kg, l’azero Sanan Suleymanov nei 77 kg, gli ungheresi Erik Szilvassy e David Losonczi rispettivamente negli 82 e 87 kg, e l’iraniano Amir Mohammadali Ghasemimonjazi nei pesi massimi 130 kg.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani