Lotta, Europei Under 20 2023: Aurora Russo è medaglia d’oro nei -59 kg

La quarta giornata degli Europei Under 20 2023 di lotta, in corso a Santiago di Compostela, in Spagna, sorride finalmente all’Italia: Aurora Russo conquista la medaglia d’oro nei -59 kg della femminile. Quinto posto per Immacolata Danise nei -55 kg, eliminata Elena Placenti nei -53 kg.

Nei -59 kg della femminile Aurora Russo conquista la medaglia d’oro battendo la svizzera Annatina Kendra Lippuner per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul 14-3 dopo 4’38”. Chiude al quinto posto nei -55 kg della femminile Immacolata Danise, battuta nella finale per il bronzo dall’ungherese Roza Szenttamasi, che si impone per priorità con incontro concluso sul punteggio di 8-8.

Nei -53 kg della femminile esce nel turno di qualificazione ai quarti l’azzurrina Elena Placenti, battuta dalla slovacca Khrystyna Basych, vittoriosa per superiorità tecnica con match sospeso sul punteggio di 10-0 dopo 1’05”. La slovacca poi esce ai quarti e l’azzurrina non viene ripescata.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani