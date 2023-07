Lotta, Ranking Series Budapest 2023: quinto posto di Abraham Conyedo nei -125 kg dello stile libero

La quarta tappa delle Ranking Series 2023 di lotta è scattata in Ungheria, in occasione dell’Hungarian Grand Prix – Polyák Imre Memorial, in corso a Budapest: protagonisti nello stile libero Bejamin Honis, settimo nei -97 kg, ed Abraham Conyedo, quinto nei -125 kg.

Nella categoria di peso olimpica dei -97 kg Benjamin Konrad Honis agli ottavi di finale supera il magiaro Richard Vegh, battuto ai punto con lo score di 10-2, ma poi ai quarti di finale cede al kazako Bekzat Urkimbay, vittorioso ai punti per 5-1. Il kazako esce poi in semifinale (chiuderà quinto) e per l’italiano svanisce il ripescaggio.

Nella categoria di peso olimpica dei -125 kg Abraham de Jesus Conyedo Ruano agli ottavi di finale viene battuto dallo statunitense Mason Mark Parris, vittorioso per superiorità tecnica con incontro interrotto dopo 1’42” sul punteggio di 10-0. Lo statunitense si spinge fino alla finale (poi vinta) e così l’azzurro accede ai ripescaggi. Conyedo supera l’egiziano Youssif Ibrahim Hemida ai punti con lo score di 8-0, ma nella finale per il terzo posto cede al cinese Deng Zhiwei, vittorioso ai punti per 6-1.

La quarta tappa delle Ranking Series 2023 di lotta proseguirà sabato 15 con la femminile, nella quale è iscritta nei -72 kg Dalma Caneva, mentre si concluderà domenica 16 con la greco-romana, nella quale saranno presenti nei -72 kg Zaur Kabaloev e nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili.

Foto: LaPresse