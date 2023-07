Lotta, Ranking Series Budapest 2023: Dalma Caneva perde solo in finale ed è seconda nei 72 kg

Prosegue la quarta tappa stagionale delle Ranking Series 2023 di lotta, in corso di svolgimento a Budapest fino a domani nell’ambito dell’Hungarian Grand Prix – Polyák Imre Memorial. Dopo il quinto posto nella libera di Abraham Conyedo, quest’oggi è arrivato il primo piazzamento sul podio per la Nazionale italiana grazie a Dalma Caneva.

La 29enne azzurra, bronzo europeo in carica nella categoria non olimpica 72 kg, ha infatti ottenuto un buon secondo posto perdendo nell’atto conclusivo contro la kazaka Zhamila Bakbergenova per 1-3. In precedenza la ligure aveva superato in semifinale la russa Kseniia Burakova per schienata, dopo aver chiuso il round robin con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta.

Per quanto riguarda le altre finali andate in scena oggi, nella greco-romana si sono imposti il kazako Amangali Bekbolatov nei 55 kg, il turco Kerem Kamal nei 60 kg e l’azero Murad Mammadov nei 63 kg. Al femminile invece hanno trionfato l’americana Jacarra Gwenisha Winchester nei 55 kg, la statunitense Jennifer Page Rogers nei 59 kg, la moldava Irina Ringaci nei 65 kg e la cinese Qiandegenchagan Qiandegenchagan nei pesi massimi (76 kg).

Foto: Fijlkam