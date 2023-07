Tour de France 2023: volata spettacolare di Mads Pedersen a Limoges, battuto Jasper Philipsen

Anche quando ci sono le volate al Tour de France 2023 è sempre uno show. Ad imporsi in quel di Limoges nell’ottava tappa è l’ex campione del mondo Mads Pedersen. Seconda vittoria alla Grande Boucle per il danese della Trek-Segafredo, veramente eccezionale assieme alla sua squadra. Resta in Maglia Gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Fuga a tre nella prima parte di gara: all’attacco Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal – Quick Step). Il gruppo ha lasciato circa 4′ di margine, agitandosi solamente al traguardo volante, con una successiva accelerazione di Mathieu van der Poel, subito placata.

Colpo di scena con la brutta caduta nel plotone di Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), costretto al ritiro. Poi si è infiammata definitivamente la corsa, con le squadre dei papabili alla vittoria ad aumentare il ritmo e Kasper Asgreen (Soudal – QuickStep) a tentare l’assolo per riprendere i tre attaccanti.

Sulla Côte de Masmont Turgis è riuscito a staccare tutti i rivali, mentre in gruppo c’è stata un’accelerata devastante con tanti dei principali velocisti che sono andati in difficoltà. Il transalpino è stato raggiunto a quattro chilometri dall’arrivo, la Jumbo-Visma e la Trek-Segafredo sono state le squadre più attive in vista della volata.

Sprint in leggera salita veramente spettacolare e lanciato lunghissimo: Mads Pedersen (Trek-Segafredo) è riuscito a beffare alla grande Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), terza piazza per Wout van Aert (Jumbo-Visma) davanti a Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

Da sottolineare una caduta per Simon Yates sul finale: per il britannico 47” di ritardo.

Foto: Lapresse