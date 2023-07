Tour de France 2023, Carlos Rodriguez: “Non mi aspettavo il successo, volevo guadagnare sui rivali per il podio”

Tra i due litiganti, il terzo gode. Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) trionfa nella quattordicesima tappa del Tour de France a Morzine les Portes de Soleil, approfittando del duello tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) per la maglia gialla.

Lo spagnolo era rimasto staccato sul Col de Joux Plane, ultima salita di giornata. Ma mentre i due duellanti per la maglia gialla si sono studiati per bene negli ultimi chilometri di ascesa, l’uomo della Ineos-Grenadiers si è rifatto sotto per andarsene poi sulla discesa successiva verso il traguardo, scalzando Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) dalla terza piazza in classifica generale per un solo secondo.

“Vittoria incredibile, non ho parole. Vincere una tappa nella corsa più importante al mondo è indicibile, è qualcosa che volevo inseguire, sono grato alla squadra che mi ha supportato con il loro lavoro, senza di loro non avrei potuto far nulla. Non credevo di poter vincere oggi, ho fatto la miglior salita che potessi mantenendo il mio ritmo” le parole dello spagnolo al termine della frazione.

Il successo è arrivato poi con un contrattacco sulla salita successiva: “Sapevo di avere buone qualità, ho preso dei rischi, in un paio di curve ho tremato ma ci sono riuscito. Kwiatkowski mi ha aiutato molto“. Ora si ritrova ad essere uno dei favoriti per il podio: “Oggi il mio obiettivo era guadagnare terreno sui rivali, sono felice di essere terzo. Ora però devo recuperare in vista di domani, sarà un’altra giornata dura“.

Foto: PhotoLiveMedia