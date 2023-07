Tour de France 2023, la tappa di domani Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Siamo sulle Alpi e ci si gioca una bella fetta di Tour de France. Ieri si sono aperte le danze con il Grand Colombier, oggi ci sarà un’altra tappa tremenda con l’arrivo a Morzine Les Portes du Soleil, ma domani ci sarà un’altra giornata massacrante con la Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc di 179 chilometri, una giornata dove non ci sarà un attimo di respiro.

PERCORSO

Una tappa molto dura per chiudere la seconda settimana. Primi 70 chilometri mossi, poi arriva il prima categoria del Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%) dopo 75 chilometri. Altri saliscendi e si va verso il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%), seguito immediatamente dal Col de Aravis (4,4 km al 5,8%), per una doppietta spezzagambe niente male. Poi il finale, con l’ultima salita (7 km al 7,7%) anticipato dal Cote de Amerands, 2700 metri al 10,9%.

ALTIMETRIA

ORARI

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 16 luglio

Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 18.00 circa

QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50