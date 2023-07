Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi: Rodriguez vince a Morzine, duello Pogacar-Vingegaard

Carlos Rodriguez ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2023. Lo spagnolo si è imposto nella frazione che si concludeva a Morzine dopo aver affrontato il Col de Joux Plane. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha attaccato in contropiede in discesa, dopo aver ripreso Vingegaard e Pogacar, e ha trionfato in solitaria.

La battaglia campale tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar ha scaldato gli animi sulla salita principale di giornata. Lo sloveno ha attaccato, il danese ha tenuto e poi ha sprintato in cima per gli abbuoni. Il balcanico ha restituito il favore al traguardo e così la giornata si conclude con 1 secondo guadagnato dal nordico, che ora si trova in maglia gialla con 10” sul rivale.Di seguito l’ordine d’arrivo della tappa di oggi al Tour de France 2023.

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2023

1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 210 100 12″ 3:58:45

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 150 70 11″ 0:05

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 110 50 8″ ,,

4 YATES Adam UAE Team Emirates 90 40 0:10

5 KUSS Sepp Jumbo-Visma 70 32 0:57

6 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 55 26 1:46

7 GALL Felix AG2R Citroën Team 45 22 ,,

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 40 18 3:19

9 YATES Simon Team Jayco AlUla 35 14 3:21

10 MARTIN Guillaume Cofidis 30 10 5:57

11 GAUDU David Groupama – FDJ 25 8 ,,

12 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 20 6 8:40

13 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 15 4 9:14

14 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 10 2 9:43

15 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 5 1 ,,

16 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 13:02

17 VAN AERT Wout Jumbo-Visma ,,

18 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates ,,

19 HARPER Chris Team Jayco AlUla ,,

20 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 13:47

21 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

22 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 16:00

23 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 16:01

24 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team ,,

25 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 17:21

26 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 20:04

27 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma ,,

28 HAIG Jack Bahrain – Victorious ,,

29 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team ,,

30 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

31 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 20:21

32 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 22:11

33vVAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 25:20

34 SOLER Marc UAE Team Emirates ,,

35 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic ,,

36 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich ,,

37 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team ,,

38 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 25:59

39 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 26:58

40 HALLER Marco BORA – hansgrohe ,,

41 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech ,,

42 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech ,,

43 WOODS Michael Israel – Premier Tech 27:19

44 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty ,,

45 CICCONE Giulio Lidl – Trek 27:42

46 POELS Wout Bahrain – Victorious 27:44

47 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck 27:45

48 POLITT Nils BORA – hansgrohe 27:47

49 IZAGIRRE Gorka Movistar Team 28:49

50 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 28:55

51 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step ,,

52 LAMPAERT Yves Soudal – Quick Step 29:03

53 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic ,,

54 GESCHKE Simon Cofidis ,,

55 OLIVEIRA Nelson Movistar Team ,,

56 JORGENSON Matteo Movistar Team ,,

57 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

Foto: Lapresse