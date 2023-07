Classifica Tour de France 2023: Vingegaard e Pogacar divisi da 10″! Rodriguez in top3, sorpresa Gall

La quattordicesima tappa del Tour de France ha regalato grandissimo spettacolo, 152 km da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil sono stati infuocati e hanno incendiato la lotta per la conquista della maglia gialla. Sul Col de Joux Plane abbiamo assistito all’ennesimo duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: lo sloveno ha attaccato quando mancavano 3,7 km alla cima, ma il danese è rimasto a tre-quattro secondi ed è riuscito a rientrare dopo un paio di chilometri di grandissimo sforzo. I due si sono poi fronteggiati per il GPM che metteva in palio i secondi di abbuono: Vingegaard ha anticipato l’avversario ed è transitato per primo, guadagnando così 3” su Pogacar.

La coppia aveva però sensibilmente rallentato lungo gli ultimi due chilometri di ascesa e così è stata raggiunta da Carlos Rodriguez e Adam Yates in discesa, quando mancavano 9 km all’arrivo. Rodriguez è poi partito in contropiede e ha sfruttato le sue doti da discesista, riuscendo a trionfare in solitaria a Morzine. Pogacar ha sprintato per il secondo posto, precedendo Vingegaard e guadagnando così 2” di abbuono nei confronti del rivale. Una battaglia campale durata per l’intera giornata e che alla fine si chiude con 1” guadagnato dal danese.

Jonas Vingegaard difende così la maglia gialla con 10 secondi di margine nei confronti di Tadej Pogacar. L’australiano Jai Hindley, condizionato da una caduta nelle battute iniziali della tappa, ha pagato dazio in salita: il vincitore del Giro d’Italia 2022 ha perso la terza posizione in favore di Carlos Rodriguez, che ora precede di un secondo l’alfiere della Bora-hansgrohe. Adam Yates è quinto a 5’20”, poi lontanissimi Sepp Kuss, Simon Yates e Pello Bilbao.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 al termine della quattordicesima tappa. Domani andrà in scena la quindicesima frazione: 179 km da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blac, la seconda settimana si chiude con un tappone alpino che prevede la Col de la Croix Fry e l’arrivo in salita al termine di 7,7 km al 7% di pendenza media.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023 (dopo la quattordicesima tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 19″ 57:47:28

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 41″ 0:10

3 4 ▲1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12″ 4:43

4 3 ▼1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 4:44

5 5 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 5:20

6 10 ▲4 KUSS Sepp Jumbo-Visma 8:15

7 6 ▼1 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 8:32

8 7 ▼1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 8:51

9 14 ▲5 GALL Felix AG2R Citroën Team 9″ 12:26

10 9 ▼1 GAUDU David Groupama – FDJ 12:56

11 8 ▼3 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 14:22

12 15 ▲3 MARTIN Guillaume Cofidis 16:50

13 17 ▲4 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 21:21

14 11 ▼3 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2″ 23:02

15 16 ▲1 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 25:38

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA

LA TAPPA DI DOMANI DEL MONTE BIANCO

PERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA

CHI SI E’ RITIRATO OGGI AL TOUR DE FRANCE

PERCHE’ LE MOTO HANNO PENALIZZATO POGACAR

Foto: Lapresse