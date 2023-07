LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i Pirenei!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2023! Subito tanta salita nei 162,7 km da Pau a Laruns, due città che sono quasi in pianta stabile sede di arrivo o di partenza delle frazioni pirenaiche della Grande Boucle.

Prima la lunga scalata del Col du Soudet, 15,2 km al 7,2% con diversi tratti in abbondante doppia cifra, poi lo strappo di Col d’Ichere (4,2 km al 7%) ed infine le dure pendenze del Col de Marie Blanque, 7.7 km all’8.6% con la seconda metà estremamente impegnativa, costantemente sopra al 10% di pendenza e con punte oltre il 15%.

Una vera e propria tappa di montagna che è dunque destinata a mettere gli uomini di classifica uno contro l’altro ed a smuovere in maniera consistente la classifica. Vedremo la prima vera sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard? Riusciranno corridori come Jai Hindley, Mattias Skjelmose, David Gaudu o magari Giulio Ciccone a fare da terzi incomodi? O sarà la fuga ad avere la meglio?

Potrete avere le risposte a questi quesiti seguendo la nostra DIRETTA LIVE a partire dalle ore 12.50, in modo da non perdere neanche un minuto di una tappa che regalerà emozioni, spettacolo e che potrà darci indizi importanti in chiave classifica. Impossibile mancare, vi aspettiamo!

Foto: LaPresse