Tour de France 2023, pagelle di oggi: colpo doppio di Jai Hindley. Ciccone beffato, vola Vingegaard

PAGELLE QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Jai HINDLEY, voto 10: lo scenario perfetto, meglio di così non si poteva fare. L’australiano della Bora-hansgrohe trova la fuga bidone e la sfrutta nel migliore dei modi. Trova il successo di tappa e la contemporanea Maglia Gialla, esaltandosi sul finale, staccando tutti gli altri componenti della fuga. È un chiaro candidato al podio.

Giulio CICCONE, voto 8: la rabbia sul finale dimostra quanto ci tenesse l’azzurro. Trova la fuga giusta, è molto intraprendente ma nel momento giusto gli manca la brillantezza per giocarsi la vittoria. È secondo di giornata, terzo in classifica generale, ma l’amaro in bocca resta.

Jonas VINGEGAARD, voto 9: lui e la Jumbo-Visma sono veramente devastanti. Altra giornata monstre per il danese che, dopo aver sfruttato il lavoro della squadra, sbaraglia la concorrenza attaccando e staccando tutti i rivali. Fa tutto da solo sul finale e guadagna secondi su secondi, Pogacar è costretto ad arrendersi.

Felix GALL, voto 8: si era staccato nelle prime tappe basche, ma l’obiettivo non era la classifica, bensì la Maglia a Pois e le tappe. Oggi va all’attacco e dimostra di essere molto brillante l’austriaco dell’AG2R Citroen che diventa leader dei GPM e chiude terzo.

Tadej POGACAR, voto 5,5: lo scontro diretto questa volta è stato perso, ed anche nettamente. Lo sloveno non riesce a rispondere ad un Vingegaard mostruoso, prova a difendersi in tutti i modi ma non è brillante e deve pagare oltre un minuto al traguardo.

Egan BERNAL, voto 5: doveva arrivare la giornata no per il colombiano, ancora lontanissimo dalla migliore condizione. Crolla sull’ultima salita perdendo diversi minuti dai rivali. Vediamo cosa riuscirà a fare nei prossimi giorni.

Adam YATES, voto 5: una difesa veramente molto blanda quella del britannico. Non ci aspettavamo conservasse la Maglia Gialla, ma al primo attacco è crollato, non riuscendo neanche ad aiutare Pogacar.

