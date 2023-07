Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Ho attaccato perché mi sentivo bene, non per le condizioni di Pogacar”

Jonas Vingegaard esce decisamente rafforzato da questa quinta tappa del Tour de France 2023: il danese della Jumbo-Visma ha guadagnato oltre un minuto su Tadej Pogacar nella prima frazione pirenaica, dimostrando di avere una grande condizione e di poter mettere in difficoltà il suo rivale diretto in salita.

Queste le parole del campione in carica della Grande Boucle nell’immediato post-tappa: “Mi sentivo bene e ho attaccato, non perché avessi la percezione che Tadej non stesse bene. La squadra è stata perfetta, ci siamo risparmiati nella prima parte e poi siamo stati perfetti nel finale. Non so quali sono le condizioni di Pogacar, sicuramente lui non si arrenderà, ma dovete chiedere a lui come sta“.

Su Hindley e sul vantaggio accumulato su Pogacar: “Sono molto soddisfatto di avere 53 secondi su Pogacar, sono contento di com’è andata questa tappa e del vantaggio accumulato. Dovremo prestare attenzione a Jai Hindley, quando sei in fuga sappiamo comunque che spendi tante energie, quindi noi siamo rimasti calmi nel gruppo per poi accelerare nel finale e recuperare“.

Foto: Lapresse